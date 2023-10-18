Особлива турбота – це ще далеко не все

У кожного з нас є щасливі дитячі спогади, пов'язані з бабусями. Вони завжди проявляли до нас особливу увагу та турботу, втілюючи чи не всі наші забаганки, які були недоступними з батьками.

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Однак вчені виявили, що бабусі по материнській лінії мають ще й неабиякий вплив на ДНК дитини. Майже 25% генів дитини "приходять" саме від цих родичів. Саме цим вони пояснюють те, що часто саме бабусі по материнській лінії вкладають більше часу в онуків та мають більш тісний зв'язок.

Також важливу роль відіграє "батьківська невпевненість". Як правило, матері швидше та краще приймають батьківство та краще орієнтуються в тому, що потрібно робити. У довгостроковій перспективі це призводить до того, що бабуся по материнській лінії більше залучається до процесу виховання, адже допомагає мамі своїм власним досвідом. У такий спосіб материнський зв'язок укріплюється між поколіннями.

Ще один важливий аспект – емоції. Саме ними діти живуть у перші роки життя, і мама та бабуся стають доволі сильними приймачами та передавачами цього зв'язку. Звісно, в кожній сім'ї ситуація індивідуальна, проте загальна тенденція виглядає саме таким чином.

Відтак, роль бабусі по материнській лінії дуже важливі у житті дитини, тож варто проявляти вдячність за ту турботу та піклування, які вони передають малюкам.