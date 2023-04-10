Відповідно до даних нещодавно опублікованого дослідження, коли дитині виповнюється 8 років, для батьків настає найскладніший етап.

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Ви думали, що ваш пустотливий 2-річний малюк був вередливий? Чи, можливо, ваша 4-річна дитина щодня випробовує ваше терпіння?

Важливий рік дитини / Фото unsplash

Згідно з опитуванням, проведеним OnePoll за підтримки Mixbook, більшість батьків вважають, що 2, 3 і 4 роки — це солодкий час у порівнянні з 8 роками.

OnePoll – це міжнародна агенція, яка спеціалізується на опитуванні громадської думки.

Восьмирічна дитина – це самостійна особистість, також відбувається підготовка організму до статевого дозрівання. Відповідно, дитина знайомиться з гормонами, що не передбачає полегшення батьківського життя.

Більшість із 2 тисяч опитуваних батьків, погодилися, що 8 рік дитини був одним із найважчих. Діти у цьому віці можуть бути впертими, грюкати дверима та закочувати очі, намагатися утвердити свою незалежність та індивідуальність.

Безперечно, кожен вік – це свої підйоми та падіння. Завжди варто пам'ятати, що діти ростуть дуже швидко, тож усі труднощі з часом забудуться, а щасливі моменти супроводжуватимуть вас впродовж всього життя.