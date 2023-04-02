Цей День був встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2007 році, в якій вказується на необхідність забезпечення дітям і дорослим з аутизмом "можливості жити повним і змістовним життям". Аутизм, або розлади аутистичного спектру РАС, – це комплексне порушення розвитку головного мозку. Офіційне визначення, яке тягне за собою широку палітру проявів. Найголовніше – дитина не розвивається так, як багато її однолітків.

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Поведінкові симптоми розладу спектра аутизму (РАС) часто з’являються на ранніх стадіях розвитку. У багатьох дітей симптоми аутизму з'являються у віці від 12 до 18 місяців або раніше.

Тед Хатман, доктор філософії та доцент відділу психіатрії в Школі медицини при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, зазначає, що ознаки та симптоми аутизму дуже різноманітні, як і його наслідки. Деякі діти з аутизмом мають лише легкі порушення, а іншим доводиться долати більше перешкод.

Зверніть особливу увагу на те, як дитина взаємодіє з іншими / Фото unsplash

Як у малюків можуть виявлятися ознаки аутизму

Розлад аутистичного спектру зазвичай починається у віці до трьох років, але деякі діти можуть виявляти ознаки до першого дня народження.

Зважаючи на це, зазвичай існує досить помітна різниця в тому, як діти з РАС спілкуються та поводяться. У багатьох випадках така поведінка часто може здаватися іншим незвичною або руйнівною.

Приклади ранніх ознак аутизму, дітки:

– не посміхаються у відповідь, коли ти їм посміхаєшся;

– уникають зорового контакту;

– не реагують на своє ім'я;

– рухи, що повторюються (махання руками, обертання, похитування, погойдування тощо);

– затримка або втрата мовних навичок;

– надмірна чутливість до певних звуків, запахів, зображень або текстур.

Коли варто хвилюватися?

Існує велика кількість доказів, які свідчать про те, що раннє втручання щодо РАС може значно змінити розвиток вашої дитини.

Якщо вас хвилює те, як малюк розмовляє, діє, навчається чи грається, найкращий вихід — довіритися своїм інстинктам і негайно звернутися за допомогою до лікарів.

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