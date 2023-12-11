Бути мамою чи татом під час війни – це завжди остерігатися не тільки фізичної небезпеки, але й вміти вберегти емоційний стан дитини. Коли слід забити на сполох звернутися по допомогу?

Цікаво Навчати треба правильно: як давати поради дітям, аби вони до них дослухалися

Що таке тривожність

Тривожність є невіддільною частиною емоційного дорослішання. Однак, коли вона стає надто інтенсивною та впливає на повсякденне функціонування дитини, це може стати об'єктом уваги батьків. Для багатьох дітей, особливо тих, які не вміють висловлювати свої емоції, сигнали тривожності можуть бути невидимими.

Тривога є нормальною та необхідною частиною людського досвіду,

— розповідає Керолайн Данда, доктор філософії та клінічний психолог.

Один із способів виявлення тривожності у дітей — це спостереження за їхньою поведінкою. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) діагностувати тривожність у дитини можна, якщо її страх і стрес заважають домашньому життю, школі чи соціалізації. За даними CDC, у 9,4% дітей у віці від 3 до 17 років у 2016 – 2019 роках діагностували тривожність.

Американська психологічна асоціація (APA) попереджає, що за останні кілька років у дітей зростає тривога, вони також відзначають, що ранній догляд і лікування "можуть значно змінити траєкторію їхнього життя".

На що звернути увагу

Діти, коли стикаються із тривожністю, вибирають стратегію ізоляції. Вони можуть уникати спілкування з друзями, відмовлятися від участі у групових заходах або намагатися приховати свої почуття, щоб уникнути непорозумінь.

Доктор Керолайн Данда називає деякі ознаки того, що ваша дитина може мати справу з тривогою:

– фізичні симптоми (болі в животі, головні болі або відчуття втоми);

– дратівливість або перепади настрою.

– порушення сну.

Як зарадити

Одне, чого батьки точно не повинні робити — це відкидати почуття своїх дітей, попереджає доктор Данда.

Якщо тривожність стає серйозною або триває певний час, зверніться до професійного фахівця, такого як психолог чи психотерапевт. Вони можуть допомогти вам і вашій дитині розібратися з почуттями та знайти ефективні стратегії подолання тривожності.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

