Через різницю віку та досвіду батькам не завжди вдається достукатися до своїх дітей. 24 Канал зібрав кілька простих та дієвих порад, які варто імплементувати у процес виховання.

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Не засуджуйте

Це правило універсальне для будь-яких ситуацій. Почуття провини доволі травматичне, і якщо з ним "перегнути", то в майбутньому дитина боятиметься зробити помилку, що негативно вплине на усі аспекти її життя.

Навіть якщо йдеться про серйозну проблему, сконцентруйтеся на аналізі ситуації, її причинах та висновках. Звісно, усі ми хочемо, аби діти навчалися лише на чужих помилках, але в реальності такого просто не буває.

Виховання – це насамперед підтримка / Фото Pixabay

Контекст

Розмовляючи з дитиною, ви повинні чітко розуміти, що зараз відбувається у її житті, з якими труднощами вона зустрічається, які емоції переживає. Це дозволить вам дати пораду, яка буде максимально ефективною для конкретної ситуації.

Якщо ви знайдете хороше та дієве рішення, це не лише підвищить ваш авторитет, а й дасть дитині сигнал, що вона завжди може звернутися до вас за допомогою.

Повчання – лише частина комунікації

Інколи батьки сприймають процес виховання виключно як процес з озвучення настанов. Це не зовсім правильно, адже ніхто не любить, коли їх постійно повчають, а діти – особливо.

Завжди підтримуйте дружнє спілкування, щодня за сніданком та вечерею обговорюйте поточні справи, діліться власним досвідом із вирішення проблем. Комунікація – це двосторонній процес, навіть якщо навпроти вас дитина.

Не забувайте про підтримку

Якщо ви даєте дитині пораду, не забудьте уточнити, що готові допомогти на всіх етапах її реалізації. Важливо не просто окреслити правила та проконтролювати результат, а й зрозуміти, на якому етапі процесу в дитини виникають труднощі або вагання.

Також у жодному разі не вдавайтеся до порівнянь – пригнічувати дитячу самооцінку не варто навіть "для блага".