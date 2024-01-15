Під час морозних днів важливо забезпечувати дитину смачною та поживною їжею. Цей суп має чудовий колір, а яскрава їжа завжди подобається дітям.

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Рецепт супу з моркви

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3 – 4

Суп, який сподобається дітям / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 0,5 літра овочевого бульйону;

– 8 морквин;

– 1 цибулина;

– насіння гарбуза і соняшника;

– базилік;

– чебрець;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Помийте та очистіть моркву та цибулю. Моркву натріть на грубій терці, а цибулю наріжте кубиками. Викладіть овочі в каструлю, додайте масло, трохи води та тушкуйте близько 10 хвилин. Після закінчення цього часу всі інгредієнти перемішайте та додайте в готовий розігрітий бульйон. Заправте суп перцем і сіллю. Ретельно перемішайте суп блендером до тих пір, поки він не матиме консистенцію рідкого пюре. Страву варто прикрасити насінням та обов’язково подавати гарячою.

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