Під час морозних днів важливо забезпечувати дитину смачною та поживною їжею. Цей суп має чудовий колір, а яскрава їжа завжди подобається дітям.

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Рецепт супу з моркви

  • Час: 1 година
  • Порцій: 3 – 4

Суп, який сподобається дітям / Фото unsplash

Приготування:

  1. Помийте та очистіть моркву та цибулю.
  2. Моркву натріть на грубій терці, а цибулю наріжте кубиками.
  3. Викладіть овочі в каструлю, додайте масло, трохи води та тушкуйте близько 10 хвилин.
  4. Після закінчення цього часу всі інгредієнти перемішайте та додайте в готовий розігрітий бульйон.
  5. Заправте суп перцем і сіллю.
  6. Ретельно перемішайте суп блендером до тих пір, поки він не матиме консистенцію рідкого пюре.
  7. Страву варто прикрасити насінням та обов’язково подавати гарячою.

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