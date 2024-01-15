Під час морозних днів важливо забезпечувати дитину смачною та поживною їжею. Цей суп має чудовий колір, а яскрава їжа завжди подобається дітям.
До теми Припаде до смаку дітям: як приготувати апетитну пасту зі шпинатом
Рецепт супу з моркви
- Час: 1 година
- Порцій: 3 – 4
Суп, який сподобається дітям / Фото unsplash
Приготування:
- Помийте та очистіть моркву та цибулю.
- Моркву натріть на грубій терці, а цибулю наріжте кубиками.
- Викладіть овочі в каструлю, додайте масло, трохи води та тушкуйте близько 10 хвилин.
- Після закінчення цього часу всі інгредієнти перемішайте та додайте в готовий розігрітий бульйон.
- Заправте суп перцем і сіллю.
- Ретельно перемішайте суп блендером до тих пір, поки він не матиме консистенцію рідкого пюре.
- Страву варто прикрасити насінням та обов’язково подавати гарячою.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.