Коли народжуються найрозумніші діти: вчені назвали місяць

Вчені вирішили з'ясувати, в яку пору року народжуються діти з найкращою успішністю. Їхній висновок дуже символічний.

Місяць розумних дітей

Науковці американського Національного бюро економічних досліджень вирішили з'ясувати, в який місяць року народжуються діти з найкращою успішністю. Вони провели масштабне дослідження та зібрали багато даних про дітей віком від 6 до 15 років.

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Вони аналізували посидючість, здібності до навчання, а також порівнювали їхні оцінки в школі. Їхні висновки дуже цікаві.

Коли народжуються найрозумніші діти

Як розповіли вчені у своїх висновках, найгірші результати у навчанні демонструють діти, які народжені у серпні. В них найнижчі оцінки та інші показники успішності.

Найкращі результати показали діти, які народжені в "місяць знань" – у вересні. Їхні показники стосуються не лише школи – згодом їхній відсоток вищий серед тих, хто вступає у престижні заклади вищої освіти.

Раніше ми писали про маленького генія – у 2 роки він малює картини, які розкуповують колекціонери.