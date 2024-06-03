Коли народжуються найрозумніші діти: вчені назвали місяць
Джерело:NBER
Вчені вирішили з'ясувати, в яку пору року народжуються діти з найкращою успішністю. Їхній висновок дуже символічний.
Місяць розумних дітей
Науковці американського Національного бюро економічних досліджень вирішили з'ясувати, в який місяць року народжуються діти з найкращою успішністю. Вони провели масштабне дослідження та зібрали багато даних про дітей віком від 6 до 15 років.
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Вони аналізували посидючість, здібності до навчання, а також порівнювали їхні оцінки в школі. Їхні висновки дуже цікаві.
Коли народжуються найрозумніші діти
Як розповіли вчені у своїх висновках, найгірші результати у навчанні демонструють діти, які народжені у серпні. В них найнижчі оцінки та інші показники успішності.
Найкращі результати показали діти, які народжені в "місяць знань" – у вересні. Їхні показники стосуються не лише школи – згодом їхній відсоток вищий серед тих, хто вступає у престижні заклади вищої освіти.
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