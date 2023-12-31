Коктейлі для дитини – це не просто напій, а ціла гама вражень. Є кілька простих рецептів, які дозволять зробити свято ще яскравішим.
Цікаво Для дітей на новорічний стіл: особливий рецепт домашнього печива
Коктейль з ківі та апельсина
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Очистіть ківі та банан і покладіть їх у високе блюдо.
- Додайте апельсиновий сік, мед і йогурт.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти за допомогою блендера.
- Пити відразу після приготування.
Полунично-бананово-кокосовий коктейль
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Полуницю ретельно промийте і видаліть плодоніжки.
- Розріжте їх навпіл і киньте в блендер.
- Банан наріжте шматочками і додайте до полуниці.
- Також додайте кокосову стружку і залийте все охолодженим молоком.
- Перемішуйте, поки інгредієнти добре не з’єднаються.
Смузі з авокадо, шпинату та банана
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Очистіть авокадо від шкірки і наріжте шматочками.
- Ретельно промийте шпинат. Банан також поріжте на шматочки. Помістіть всі інгредієнти в блендер і влийте молоко.
- Перемішуйте до однорідності.