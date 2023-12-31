Коктейлі для дитини – це не просто напій, а ціла гама вражень. Є кілька простих рецептів, які дозволять зробити свято ще яскравішим.

Цікаво Для дітей на новорічний стіл: особливий рецепт домашнього печива

Коктейль з ківі та апельсина

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Очистіть ківі та банан і покладіть їх у високе блюдо.
  2. Додайте апельсиновий сік, мед і йогурт.
  3. Ретельно перемішайте всі інгредієнти за допомогою блендера.
  4. Пити відразу після приготування.

Полунично-бананово-кокосовий коктейль

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Полуницю ретельно промийте і видаліть плодоніжки.
  2. Розріжте їх навпіл і киньте в блендер.
  3. Банан наріжте шматочками і додайте до полуниці.
  4. Також додайте кокосову стружку і залийте все охолодженим молоком.
  5. Перемішуйте, поки інгредієнти добре не з’єднаються.

Смузі з авокадо, шпинату та банана

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Очистіть авокадо від шкірки і наріжте шматочками.
  2. Ретельно промийте шпинат. Банан також поріжте на шматочки. Помістіть всі інгредієнти в блендер і влийте молоко.
  3. Перемішуйте до однорідності.