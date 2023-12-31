Щасливі миті дитинства запам'ятовуються чарівними смаками, які роблять кожен день унікальним, а особливо Новий рік. Всім відомо, що дорослі люблять вишукані коктейлі, але чому б не дозволити малечі насолоджуватися своїми власними напоями?