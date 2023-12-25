Домашнє кокосове печиво може стати яскравим смаковим доповненням до вашого святкового столу. Їх приготування не потребує багато часу чи особливих навичок, але смак особливий настільки, що хочеться куштувати їх знову й знову.
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Швидкий рецепт кокосового печива
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Збиваємо білки з сіллю до пишної піни.
- Поступово додаємо до них цукор, не перестаємо помішувати.
- Акуратно додаємо до маси кокосову стружку та ретельно перемішуємо.
- Застеляємо деко пергаментним папером, формуємо печиво та викладаємо на деко.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо печиво 15 – 20 хвилин.
Смачного!