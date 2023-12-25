Домашнє кокосове печиво може стати яскравим смаковим доповненням до вашого святкового столу. Їх приготування не потребує багато часу чи особливих навичок, але смак особливий настільки, що хочеться куштувати їх знову й знову.

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Швидкий рецепт кокосового печива

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів кокосової стружки;

– 120 грамів цукру для випічки;

– 4 яєчних білки;

– дрібка морської солі.

Приготування:

Збиваємо білки з сіллю до пишної піни. Поступово додаємо до них цукор, не перестаємо помішувати. Акуратно додаємо до маси кокосову стружку та ретельно перемішуємо. Застеляємо деко пергаментним папером, формуємо печиво та викладаємо на деко. Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо печиво 15 – 20 хвилин.

Смачного!