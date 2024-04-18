Щоб вибрати вдалий дитячий транспорт, потрібно врахувати вік дитини, рівень безпеки, комфорт, мобільність і практичність транспорту. OLX Україна зібрала перелік та ціни популярних опцій, передає Baby 24.

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Велосипед

Поки що найпопулярніший транспорт для дітей. Середня вартість – 2 850 гривень для нового і 1 300 для вживаних.

Самокат

Також популярний варіант. Новий коштує 1 300 гривень, вживаний обійдеться батькам у 600 гривень.

Автомобілі та мотоцикли на акумуляторі

Дорогий варіант, який купують значно рідше. Новий такий коштує близько 10 тисяч, вживаний можна знайти із середньою ціною у 3 тисячі гривень.

Триколісний велосипед

Транспорт для зовсім маленьких, які ще лише опановують навик "водіння". За новий в середньому доведеться заплатити 2800, вживаний обійдеться у 1000 гривень.

Велобіг

Ще одна опція для найменших, яким ще бракує координації. Такий велосипед без педалей коштує в середньому 1450 гривень (новий), вживаний коштує майже в 2 рази менше – 800 гривень.

Також батьки частко купують велосипед із батьківською ручкою (3000/1200 гривень), толокар (1000/500) та самокат-велобіг (1450/850).