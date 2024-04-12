Дивовижний талант маленького хлопчика

Аарян Шукла – 13-річний вундеркінд, математичні здібності якого вразили світ. Його вже називають "живим калькулятором", адже йому вдаються просто неймовірні розрахунки.

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Під час зйомок італійського телесеріалу Lo Show Dei Record Аарян зумів додати 50 п'ятизначних чисел лише за рекордні 25,19 секунди. Це приблизно одна операція додавання на 0,5 секунди.

Під час встановлення рекорду Аарян стояв на сцені, а числа проминали перед йог очима так швидко, що пересічний глядач навряд чи встиг би їх навіть прочитати. Коли ж усі числа закінчилися, Аарян через декілька секунд назвав правильну відповідь. Натовп, на очах якого відбувалося встановлення рекорду, був просто приголомшений.

Я почав займатися ментальною математикою у віці шести років, а потім повільно, поступово почав розв'язувати складніші задачі. Потім я почав брати участь у змаганнях і поступово став чемпіоном світу,

– розповів талановитий хлопець.

За словами рекордсмена, найбільше у ментальній математиці йому подобається можливість стати чемпіоном світу у ранньому віці та представляти свою країну на різноманітних змаганнях.

Юний геній / Фото guinnessworldrecords

Математика – далеко не єдине захоплення хлопчика. У школі йому подобаються історія, фізика, географія та природничі науки. Також йому подобається читати книжки, грати в крикет та дивитися футбол.

Що стосується мрій про майбутню професію, то хлопчик ще не обрав конкретну роль, однак переконаний, що точно пов'яже своє життя з математикою.