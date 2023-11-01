Перші ознаки вагітності

Багато дівчат переконані, що одразу дізнаються, якщо завагітніють. Це не зовсім так, адже перші симптоми вагітності з'являться лише за кілька тижнів.

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Але повністю непомітною вагітність не протікатиме. Є кілька ознак, які дадуть сигнал про те, що ви можете носити у собі дитину.

Підвищення температури тіла

У перші дні після зачаття ви точно не будете відчувати нудоти або інших характерних симптомів. Однак організм може сигналізувати про зміни, що часто стає причиною підвищення температури.

Про гарячку не йдеться, зміна буде приблизно на пів градуса – градус. Більшість вагітних жінок помічають цей симптом, але не надають йому особливого значення.

У вагітності багато ранніх симптомів / Фото Pixabay

Затримка води в організмі

Ще один популярний ранній симптом вагітності. Зазвичай жінки скаржаться, що тіло стає набряклим, але не завжди розуміють, у чому причина.

Знову ж таки, організм сигналізував про важливі зміни. Окрім того, з настанням вагітності йому доведеться ділитися ресурсами, тож немає нічого дивного, що якусь частину він вже почав відкладати.

Хронічна втома

Енергійних вагітних жінок часто можна побачити лише у кіно. Насправді вагітність забирає багато сил, і цей процес запускається вже на самому початку.

Якщо ви неочікувано для себе стали швидко втомлюватися, а запаси енергії відновлюються вкрай повільно – існує ймовірність, що це саме через вагітність.