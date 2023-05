Коли король Чарльз III став новим сувереном Великої Британії, він подякував своїй "любій мамі" королеві Єлизаветі II за її "любов і відданість нашій сім’ї та родині народів". Про те чи було виховання майбутнього короля близьким до ідеалу та всі інші деталі дитинства майбутнього монарха читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво В однієї жінки – понад 600 нащадків: як це взагалі сталося

Народження майбутнього короля

Достеменно відомо, що Єлизавета ІІ була надзвичайно віддана королівським обов’язкам. Саме тому у неї було обмаль часу, щоб проводити його зі своїм первістком та спадкоємцем.

Чарльз народився в Букінгемському палаці в присутності чотирьох лікарів. З точки зору медицини це були звичайні пологи без серйозних ускладнень. Подія виділяється тим, що вперше з XVIII століття не було міністра внутрішніх справ чи іншого високопоставленого урядовця, який би спостерігав народження майбутнього монарха.

Перше фото майбутнього короля / Фото Інстаграм The Royal Family

Члени королівської сім’ї до виховання Чарльза підходили досить байдуже. Починаючи з двох місяців, він бачив своїх батьків двічі на день по 15 хвилин, перш ніж його забирали няні.



Чудовий малюк / Фото Інстаграм The Royal Family

Шлях до престолу

У 1953 році королева здійснила офіційне турне по Співдружності, відвідавши 13 країн протягом шести місяців, залишивши свого маленького сина Чарльза та дочку, принцесу Анну, з матір’ю та нянями.

Принц Уельський став спадкоємцем у 1958 році – коли королева Єлизавета ІІ зійшла на престол.

Мати читає для майбутнього короля / Фото Інстаграм The Royal Family

Як пізніше розповідала письменниця Саллі Беделл Сміт, батьки рідко обіймали та голубили дітей, особливо старшого сина.

Ця нестача тактильного зв’язку та ніжності стали до болю очевидними, коли королева та принц Філіп привітали 5-річного Чарльза та 3-річну Анну рукостисканням після майже шестимісячної відсутності,

– стверджує письменниця Саллі Беделл Сміт.



Королівські брат та сестра / Фото Інстаграм The Royal Family

Навчання принца

Чарльз був першим спадкоємцем престолу, який відвідував початкову школу. До короля Чарльза ІІІ всі спадкоємці навчалися в стінах палацу. Дізнавшись, що він піде до навчального закладу, він запитав маму: "Хто такі школярі?".



У дитинстві король Чарльз ІІІ любив проводити час з тваринами / Фото Інстаграм The Royal Family

Згодом Чарльз продовжив навчання у школі свого тата, приватному та доволі строгому пансіоні Гордонстоун на північному сході Шотландії.

Дітей можна балувати вдома, але очікується, що школа буде спартанським і дисциплінованим досвідом у процесі розвитку самоконтролю, уважності та незалежності,

– стверджував принц Філіп.



Принц з мамою / Фото Інстаграм The Royal Family

Ні королева, ні принц Філіп не заохочували Чарльза говорити про свої почуття, які натомість приховували, щоб уникнути будь-яких незручних розмов.

Зближення з батьками

Згодом Чарльз поступово зближувався з обома своїми батьками. Його благодійна організація Prince's Trust була одним із кількох прикладів спільних інтересів королівської сім'ї. У 2008 році під час святкування 60-річчя Чарльза королева висловила "величезну гордість" за роботу свого сина в Трасті, який вона назвала "видатною організацією".



Король у юності / Фото Інстаграм The Royal Family

Коли їх обох сфотографували разом під час святкування 90-річчя королеви, можна було помітити теплоту їхніх стосунків. А в одному з телевізійних фільмів-некрологів, які транслювало BBC, новий король сказав, що йому дуже пощастило мати таку матір.