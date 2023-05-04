МейДелл (Тейлор) Хоукінс — жінка з Кентуккі, яка прожила дуже довге життя, оскільки їй незабаром виповниться 99 років. Як справжній матріарх 6 поколінь, вона має 623 нащадки. Це генеалогічне древо нараховує 106 онуків, 222 правнуків, 234 праправнуків і 37 пра-пра-правнуків.

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Бабусі було 16 років, коли вона вийшла заміж за мого дідуся Білла. Йому було 50, і він був вдівцем з 10 дітьми — його перша дружина померла, народжуючи вдома. Таким чином, юна МейДелл була змушена взяти на себе роль матері в дуже юному віці,

— каже її онука.

Генеалогічне дерево / Фото brightside

Крім того, що вона була мачухою, пара разом прийняла ще 13 дітей. Економічний стан сім’ї був жахливим, у них навіть не було водопроводу чи інших елементарних зручностей, як-от сушарки та пральної машини.

Незважаючи на відсутність зручностей, діти ніколи не чули, щоб їх мати нарікала на те, що не вистачає їжі чи одягу.

З такою кількістю ротів, які потрібно нагодувати, бабуся вставала рано-вранці, розкладала дров’яну піч, виходила і збирала яйця, брала пару курей і готувала сніданок, перш ніж діти йшли до школи,

– стверджує онука.

Її рід триває вже 6 поколінь / Фото brightside

Виховувати стільки дітей було складно, але МейДелл змогла створити цілий рід.

Нещодавно вона вперше зустріла свою пра-пра-правнучку. 19 липня 2023 року їхній цій дивовижній жінці виповниться 99 років, і якщо все піде за планом, цього літа вона має намір зустрітися зі своїм онуком у шостому поколінні.