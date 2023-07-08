Публічний осуд – останнє, про що повинна думати мати, яка виховує маленьку дитину. Їжа – це базова потреба кожного з нас, і малюки зовсім не можуть бути виключенням.

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Грудне годування не можна сприймати як щось "неправильне" чи "недоречне". Відомі зірки показали приклад того, що материнством потрібно пишатися.

Які зірки підтримали публічне грудне годування

До сім'ї Кардашьян прикута увага всього світу. Кортні скористалася популярністю, аби привернути увагу до грудного годування.

Кортні Кардашьян не боїться говорити про грудне годування / Фото з інстаграму kourtneykardash

Зірка кіно Аманда Сейфрід теж не боїться демонструвати, як годує дитину.

І погодувати, і час на спілкування знайти / Фото з інстаграму mingey

Зіркова Гвен Стефані обирає для трапези неймовірні краєвиди.

Годування на фоні пейзажів / Фото з інстаграму gwenstefani

Співачка Halsey ніколи не цуралася відвертості.

Цілком природний процес / Фото з інстаграму iamhalsey

Приклад для всього світу показали Двейн Джонсон та Лорен Хашиан. Головне у сім'ї – турбота один про одного.

Паралельне годування / Фото з інстаграму therock