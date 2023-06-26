Приблизно 97% ДНК вважається "некодуючою", оскільки її функція залишається загадкою. Однак решта 3% здатні створювати разючу схожість між батьками та дітьми, які часто можна прийняти за близнюків. Користувачі мережі Reddit поділилися дивовижними фото.
Цікаво Як це – бути татом: щемливі моменти у промовистих фото
Ніколи не думав, що я схожий на свою маму, поки вона не надіслала мені це фото,
– ділиться здивований син.
Дивовижна світлина / Фото Reddit
Я в мій перший день народження в 1979 році, а мій син у свій перший день народження в 2019 році. Моя мама зберегла моє вбрання, щоб мій син міг його носити.
Оце так подібність / Фото Reddit
Мій син трохи схожий на мене,
– хвалиться молодий батько.
Наче близнюки / Фото Reddit
Ось на фото ми з мамою, як вам?
– запитує користувачка мережі.
Тут все очевидно / Фото Reddit
Шкільна фотографія мого тата і моя, в одному віці.
Така мила подібність / Фото Reddit
Батька і сина можна прийняти за близнюків.
Така дивовижна природа / Фото Reddit
Мати і дочка схожі на одну людину
Милість просто зашкалює / Фото Reddit
Ми з мамою в 3 роки — різниця в 23 роки (1977 і 2000),
– поділилася користувачка мережі.
Це навіть містично / Фото Reddit
Я і моя пра-пра-пра-прабабуся йдемо пліч-о-пліч.
Від цієї світлини захоплює подих / Фото Reddit