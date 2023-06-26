Приблизно 97% ДНК вважається "некодуючою", оскільки її функція залишається загадкою. Однак решта 3% здатні створювати разючу схожість між батьками та дітьми, які часто можна прийняти за близнюків. Користувачі мережі Reddit поділилися дивовижними фото.

Цікаво Як це – бути татом: щемливі моменти у промовистих фото

Ніколи не думав, що я схожий на свою маму, поки вона не надіслала мені це фото,

– ділиться здивований син.

Дивовижна світлина / Фото Reddit

Я в мій перший день народження в 1979 році, а мій син у свій перший день народження в 2019 році. Моя мама зберегла моє вбрання, щоб мій син міг його носити.

Оце так подібність / Фото Reddit

Мій син трохи схожий на мене,

– хвалиться молодий батько.

Наче близнюки / Фото Reddit

Ось на фото ми з мамою, як вам?

– запитує користувачка мережі.

Тут все очевидно / Фото Reddit

Шкільна фотографія мого тата і моя, в одному віці.

Така мила подібність / Фото Reddit

Батька і сина можна прийняти за близнюків.

Така дивовижна природа / Фото Reddit

Мати і дочка схожі на одну людину

Милість просто зашкалює / Фото Reddit

Ми з мамою в 3 роки — різниця в 23 роки (1977 і 2000),

– поділилася користувачка мережі.

Це навіть містично / Фото Reddit

Я і моя пра-пра-пра-прабабуся йдемо пліч-о-пліч.

Від цієї світлини захоплює подих / Фото Reddit