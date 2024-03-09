Кожен українець повинен передати спадщину любові до своєї культури наступним поколінням. Особливо це стосується літератури, яка була вистраждана талановитими українськими поетами та письменниками.

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Сьогодні, у 210-річчя Тараса Григоровича Шевченка, варто розповісти дітям про Кобзаря. А для того, щоб закріпити знання, можна вивчити вірш геніального українського поета.

Тече вода з-під явора

Тече вода з-під явора

Яром на долину.

Пишається над водою

Червона калина.

Пишається калинонька,

Явор молодіє,

А кругом їх верболози

Й лози зеленіють.

Уже зі знижкою за найдоступнішою ціною.

Тече вода із-за гаю

Та попід горою.

Хлюпощуться качаточка

Помеж осокою.

А качечка випливає

З качуром за ними,

Ловить ряску, розмовляє

З дітками своїми.

Тече вода край города.

Вода ставом стала.

Прийшло дівча воду брати,

Брало, заспівало.

Вийшли з хати батько й мати

В садок погуляти,

Порадитись, кого б то їм

Своїм зятем звати?

***

Садок вишневий коло хати

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть.

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають, ідучи, дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сім’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх,

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тілько дівчата

Та соловейко не затих.

***

Мені тринадцятий минало

Мені тринадцятий минало;

Я пас ягнята за селом.

Чи то так сонечко сіяло,

Чи так мені чого було –

Мені так любо, любо стало,

Неначе в Бога…



Уже прокликали до паю,

А я собі у бур’яні

Молюся Богу, і не знаю,

Чого маленькому мені

Тоді так приязно молилось,

Чого так весело було.

Господнє небо і село,

Ягня, здається, веселилось,

І сонце гріло – не пекло.

Та не довго сонце гріло,

Не довго молилось;

Запекло, почервоніло

І рай запалило.

Мов прокинувся, – дивлюся:

Село почорніло,

Боже небо голубеє –

І те помарніло.



Поглянув я на ягнята –

Не мої ягнята;

Обернувся я на хати –

Нема в мене хати.

Не дав мені Бог нічого!

І хлинули сльози…

Тяжкі сльози… А дівчина,

При самій дорозі,

Недалеко коло мене

Плоскінь вибірала,

Та й почула, що я плачу:

Прийшла, привітала,

Утирала мої сльози,

І поцілувала…

Неначе сонце засіяло,

Неначе все на світі стало

Моє: лани, гаї, сади…

І ми, жартуючи, погнали

Чужі ягнята до води.