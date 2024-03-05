Хрещення дитини для багатьох є дуже сакральним обрядом. Про які обмеження вибору потрібно знати – розповідає 24 Канал.

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Вік має значення

Рішення про хрещених батьків приймається раз у житті, тому треба поставитися до нього дуже відповідально. Хрещені батьки повинні не лише любити дитину, а й бути свідомими свого обов'язку. Хрещена мати повинна мати щонайменше 14 років, а тато – 15.

Хто у жодному разі не може стати хрещеним чи хрещеною

Ченці та черниці

Духовний сан передбачає певні обмеження, і неможливість ставати хрещеними – одне з них. Вони служать Богу, і не можуть бути відповідальними за похресника.

Батьки дитини

Рідні батьки не мають права ставати ще й хрещеними. Це передбачено у правилах будь-якої церкви. Вони вже й так несуть відповідальність за своє чадо.

Чоловік та дружина

Хрещений та хрещений не можуть бути чоловіком та дружиною. Обирати відповідальних за духовний розвиток дитини потрібно з різних сімей.

Люди з психічними розладами

Тут усе очевидно – той, хто сам потребує допомоги, не може брати на себе відповідальність за дитину.

Чи можуть ставати хрещеними неодружені або вагітні

Церква не встановлює жодних правил щодо цих питань, отже, жодних заборон не існує. Неодружені чоловіки та жінки, а також вагітні цілком можуть ставати хрещеними батьками, якщо отримають пропозицію взяти на себе таку честь та відповідальність.