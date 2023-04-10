Правильно підготуватися до пологів потрібно не лише жінці, а й чоловіку, особливо, якщо він збирається бути присутнім у момент народження своєї дитини. Є кілька типів татусів, яких, так би мовити, не надто полюбляють за їх ставлення та поведінку до такого важливо процесу. Що чоловіки роблять не так – розповіла акушерка з Кенту Меган Сміт.
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Бридливий
Це чоловіки, які мають огиду до крові чи інші виділень.
Досить часто ми бачимо, як партнери з відразою проходять через двері пологової зали. Зазвичай їм хватає здорового глузду залишитися поблизу голови породіллі або ж вийти. Проте є випадки коли чоловіки втрачали свідомість і потребували медичної допомоги,
– зазначає Меган.
Момент народження дитини – неймовірний / Фото unsplash
Акушерка радить: якщо чоловікові може стати зле, краще попросити когось іншого бути присутнім у цей важливий, проте важкий момент.
Всезнайко
Це партнер, який вже все прочитав раніше жінок. Він у курсі всіх подій і, на його погляд, знає більше, ніж медичний персонал.
Ви дізнаєтесь, чи є ви цим партнером, якщо ваша акушерка відправить вас на "важливе" доручення,
– сміється акушерка.
Зовсім непідготовлений
Такі чоловіки приходять, мов олені у світлі фар… налякані, збентежені та неспокійні,
– розповіла акушерка.
Ці партнери не мають уявлення про те, що буде відбуватися. І це може мати дуже негативні наслідки.
Вони ставлять багато недоречних питань у зовсім не підхожий момент і часто їм важко визначити, яка їхня роль і як вони можуть "допомогти" чи "підтримати",
– додала жінка.
Саме тому так важливо підготувати свого партнера до того, що буде відбуватися.