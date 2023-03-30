Список забороненої їжі під час вагітності менший, ніж можна подумати. Втім, це зовсім не означає, що знати цей перелік не потрібно, адже здоров'я мами та немовля – це те, на що мають бути спрямовані усі зусилля.

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Що не можна їсти вагітним

Не існує такого поняття, як "дієта для вагітних". Варто харчуватися здорово та дотримуватися кількох обмежень (про які ви можете прочитати нижче), але це не означає, що ви повинні сісти на будь-яку обмежувальну дієту. Отже, чого варто уникати в цей час?

Продукти з високим ступенем обробки

Супи, консерви, чипси та солодкі газовані напої можуть перешкоджати засвоєнню кальцію. Крім того, така їжа також є джерелом трансненасичених жирних кислот. Відмова від такої їжі на користь самостійно приготованих страв, багатих овочами, фруктами, крупами, неодмінно принесе користь організму мами і її дитини.

Під час вагітність слід обмежити себе у деяких продуктах / Фото unsplash

Непастеризоване молоко та свіжий сік

Непастеризоване молоко та свіжі соки можуть бути заражені бактеріями E.coli, listeria, salmonella, які є хвороботворними та небажаними для вживання вагітним. Також потрібно вибирати тільки ті сири, що зроблені з пастеризованого молока.

Печінка

Вагітним жінкам слід скоротити споживання печінки. У ній багато вітаміну А (ретинолу) – аж 22 000 мікрограмів у 100 грамах продукту. Вагітна жінка не повинна вживати понад 3000 мікрограмів вітаміну А в день. Надлишок вітаміну А під час вагітності може призвести до небажаних проблем.

Вагітній не можна їсти сирі продукти, такі як:

– м'ясо;

– яйця;

– риба.

Це тому, що сире м'ясо, риба та яйця пов'язані з певним ризиком захворювання на сальмонельоз та/або лістеріоз. Якщо вагітна хоче суші, варто вибрати вегетаріанський варіант.