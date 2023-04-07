Весело проводити час з дітьми можна не лише на вулиці, в кіно чи парку розваг. Як перетворити на цікаву гру приготування страв – розповідає 24 канал.

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Так легко та неймовірно смачно: рецепт піци

Простий рецепт піци, яку діти можуть приготувати під наглядом дорослих.

Апетитна страва руками дітей / Фото unsplash

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 200 градусів.
  • Викладіть корж для піци на деко, застелене пергаментним папером.
  • Рівномірно розподіліть соус для піци по скоринці, залишивши місце на краях.
  • Посипте подрібненим сиром моцарелла соус для піци.
  • Додайте скибочки пепероні або іншої ковбаси та будь-які інші начинки на ваш вибір.
  • Випікайте піцу в духовці 10 – 12 хвилин або поки сир не розплавиться.
  • Вийміть піцу з духовки та дайте їй охолонути впродовж кількох хвилин, перш ніж нарізати та подавати.

Мафіни: простий рецепт для дітей

Кекси — це чудова і проста страва, яку діти смакуватимуть із великим задоволенням.

Насолода, яку захочеться відчути знову / Фото unsplash

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 200 градусів.
  • Змастіть силіконові форми для мафінів маслом або маргарином.
  • У великій мисці з'єднайте борошно, цукор, розпушувач і сіль.
  • В окремій мисці збити яйце, а потім додати молоко та олію.
  • Вилийте вологі інгредієнти в сухі інгредієнти та перемішайте, поки вони не з’єднаються.
  • Заповніть тістом кожну форму приблизно на 2/3.
  • Випікайте мафіни в духовці 18 – 20 хвилин або поки зубочистка не вийде сухою.
  • Вийміть мафіни з духовки та дайте їм трішки охолонути, перш ніж перекласти їх на решітку для повного охолодження.