Весело проводити час з дітьми можна не лише на вулиці, в кіно чи парку розваг. Як перетворити на цікаву гру приготування страв – розповідає 24 канал.
Читайте Кава при грудному годуванні: чи потрібно себе обмежувати
Так легко та неймовірно смачно: рецепт піци
Простий рецепт піци, яку діти можуть приготувати під наглядом дорослих.
Апетитна страва руками дітей / Фото unsplash
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Викладіть корж для піци на деко, застелене пергаментним папером.
- Рівномірно розподіліть соус для піци по скоринці, залишивши місце на краях.
- Посипте подрібненим сиром моцарелла соус для піци.
- Додайте скибочки пепероні або іншої ковбаси та будь-які інші начинки на ваш вибір.
- Випікайте піцу в духовці 10 – 12 хвилин або поки сир не розплавиться.
- Вийміть піцу з духовки та дайте їй охолонути впродовж кількох хвилин, перш ніж нарізати та подавати.
Мафіни: простий рецепт для дітей
Кекси — це чудова і проста страва, яку діти смакуватимуть із великим задоволенням.
Насолода, яку захочеться відчути знову / Фото unsplash
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Змастіть силіконові форми для мафінів маслом або маргарином.
- У великій мисці з'єднайте борошно, цукор, розпушувач і сіль.
- В окремій мисці збити яйце, а потім додати молоко та олію.
- Вилийте вологі інгредієнти в сухі інгредієнти та перемішайте, поки вони не з’єднаються.
- Заповніть тістом кожну форму приблизно на 2/3.
- Випікайте мафіни в духовці 18 – 20 хвилин або поки зубочистка не вийде сухою.
- Вийміть мафіни з духовки та дайте їм трішки охолонути, перш ніж перекласти їх на решітку для повного охолодження.