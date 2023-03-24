За загальними рекомендаціями ВООЗ та Американської академії педіатрії (American Academy of Pediatrics, AAP), мамі, яка годує грудьми, безпечно вживати каву в помірних кількостях. Однак важливо знати, скільки кофеїну ви вживаєте та як це може вплинути на вашу дитину.

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Кофеїн є стимулятором, який може проникати в грудне молоко, і деякі діти можуть бути більш чутливими до нього, ніж інші. Дослідження показали, що вживання помірної кількості кофеїну (до 300 міліграмів на день або приблизно 2 чашки кави) навряд чи зашкодить дитині, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Однак якщо ви споживаєте велику кількість кофеїну (понад 500 міліграмів на день), це може викликати дратівливість, безсоння та інші симптоми як у вас, так і у вашої дитини.

Помірна кількість кави нікому не нашкодить / Фото unsplash

Якщо ви стурбовані тим, як кофеїн може вплинути на вашу дитину, можете спробувати розрахувати час споживання кави чи інших кофеїновмісних напоїв. Також можна спробувати вживати каву без кофеїну або трав’яний чай.

Продукти, що містять кофеїн:

– чорний чай;

– зелений чай;

– шоколад;

– деякі солодкі газовані напої.

Загалом, головне – прислухатися до свого організму та звертати увагу на реакцію дитини. Якщо ви помітили будь-які зміни в поведінці або режимі сну немовляти саме після вживання кофеїну, краще зменшити його споживання або взагалі відмовитися від нього. Як завжди, важливо поговорити зі своїм педіатром, якщо у вас є якісь занепокоєння щодо здоров’я або розвитку вашої дитини.

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