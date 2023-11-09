Багато вагітних жінок на ранніх або пізніх термінах скаржаться на печію. Це вкрай неприємний процес, на який потрібно негайно реагувати.

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Як пояснює Національний інститут діабету, захворювань органів травлення та нирок, печія виникає тоді, коли вміст шлунка повертається в стравохід. Особливо часто це може траплятися з вагітними жінками, які не надто пильно дбають про свій раціон.

Які є ознаки печії у вагітних:

печіння або біль в грудях;

відчуття здуття або повноти;

часта відрижка;

нудота.

На ранніх етапах вагітності причиною печії зазвичай є гормони. Втім, завжди варто звертати пильну увагу на продукти, які ви споживаєте.

Важливо! Лікарі наголошують, що вагітним у жодному випадку не можна призначати собі ліки самостійно, якою б не була причина – зажди потрібно радитися з фахівцем.

Лікарі радять під час вагітності споживати якомога більше натуральних продуктів. Разом з тим, краще уникати гострої, смаженої, жирної їжі та цитрусових. Також варто пам'ятати, що часті дрібні прийоми їжі кращі за один великий.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.