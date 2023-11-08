Лише п'ята частина батьків знають, як турбуватися про здоров'я очей своїх дітей. Це цілком зрозуміло, адже очі рідко коли виглядають вразливим місцем – зазвичай ворогом батьків є застуда та інші "болячки".
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Втім, експерт з догляду за очима дітей Джайлз Едмондс закликає батьків не лише періодично проходити обстеження зору, а й самим пильно стежити за ознаками, які можуть видавати "зорові" проблеми у дітей.
- Потирання очей
Потирання очей завжди було ознакою певних проблем з очима. Особливо це стосується випадків, коли дитина намагається сфокусуватися на об'єкті. Це може свідчити про занадто велику напругу очей, яку викликають деякі порушення.
- "Недбале читання"
Якщо ваша дитина двічі читає один рядок – це не одразу означає, що в неї проблеми з уважністю. Є ймовірність, що причиною цього явища є саме проблеми із зором.
- Придивляння та примружування
Якщо дитина наближає або віддаляє предмети, щоб краще їх роздивитися – краще одразу звертайтеся до фахівця. Те ж стосується випадків, коли дитина примружує очі.
- Головний біль
Чи не найбільш очевидна ознака. Головний біль рідко пов'язують із зором, але тут є міцний зв'язок. При порушеннях зору м'язи ока працюють інтенсивніше, і їх втома може викликати цей симптом.
- Нахилена голова
Якщо дитина навчилася читати або дивитися мультики з нахиленою в сторону головою – то цілком ймовірно, що не йдеться про банальну зручність. Краще у такому випадку піти до лікаря.
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