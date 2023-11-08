Лише п'ята частина батьків знають, як турбуватися про здоров'я очей своїх дітей. Це цілком зрозуміло, адже очі рідко коли виглядають вразливим місцем – зазвичай ворогом батьків є застуда та інші "болячки".

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Втім, експерт з догляду за очима дітей Джайлз Едмондс закликає батьків не лише періодично проходити обстеження зору, а й самим пильно стежити за ознаками, які можуть видавати "зорові" проблеми у дітей.

Потирання очей

Потирання очей завжди було ознакою певних проблем з очима. Особливо це стосується випадків, коли дитина намагається сфокусуватися на об'єкті. Це може свідчити про занадто велику напругу очей, яку викликають деякі порушення.

"Недбале читання"

Якщо ваша дитина двічі читає один рядок – це не одразу означає, що в неї проблеми з уважністю. Є ймовірність, що причиною цього явища є саме проблеми із зором.

Придивляння та примружування

Якщо дитина наближає або віддаляє предмети, щоб краще їх роздивитися – краще одразу звертайтеся до фахівця. Те ж стосується випадків, коли дитина примружує очі.

Головний біль

Чи не найбільш очевидна ознака. Головний біль рідко пов'язують із зором, але тут є міцний зв'язок. При порушеннях зору м'язи ока працюють інтенсивніше, і їх втома може викликати цей симптом.

Нахилена голова

Якщо дитина навчилася читати або дивитися мультики з нахиленою в сторону головою – то цілком ймовірно, що не йдеться про банальну зручність. Краще у такому випадку піти до лікаря.

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