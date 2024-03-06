Мила підтримка маленьких друзів

Маленька Лайла Девіс має синдром "нерозчісуваного волосся". загалом у всьому світі таких людей не більше 100.

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Дуже швидко Лайла потрапила на шпальти газет, адже випадок дійсно унікальний. Скільки б вона не причісувала своє волосся – воно все одно залишається кучерявим.

Коли вона почала ходити до дитячого садочка, дітки швидко почали з нею дружити. Вони навіть придумали їй кумедне прізвисько, яке мило підкреслює її особливість – "Пухнастик".

Особлива дівчинка / Фото SWNS

Синдром "нерозчісуваного волосся" зазвичай проявляється до 3 років, хоча може бути прихованим і до 12. В таких людей здебільшого світле волосся, приборкати яке не допоможе жодне розчісування та вкладання.

Діти так радо її приймають та дали кумедне прізвисько. Лайла щаслива, в неї багато друзів і вона радо розширює це коло,

– розповіла Шарлотта, мама дівчинки.

Старші люди інколи теж посміюються з волосся дівчинки, порівнюючи її з Альбертом Енштейном та Борисом Джонсоном. Інколи трапляється, що вони без згоди Лейли намагаються чіпати її волосся, але батьки намагаютсья чітко встановлювати кордони.

Лейла любить співати та танцювати балет, а ще має активну та популярну сторінку в інстаграмі. Вона в захваті від свого особливого волосся та отримує багато любові від оточення.