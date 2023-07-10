Певні пози для сну під час вагітності кращі за інші. Тут потрібно врахувати два важливих фактори: як матері та дитині почуватися комфортно та залишатися в безпеці всю ніч.

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Є три основних положення для сну: на спині, на животі або на боці. Найбільше занепокоєння щодо кожного з них полягає в тому, як вони впливають на кровотік до дитини та чи стискають вони нижню порожнисту вену (НПВ) у міру зростання матки.

Чи можна спати на боці під час вагітності

Сон на боці визнаний найкращим положенням для сну під час вагітності. Зокрема, експерти стверджують, що під час вагітності найбезпечніше спати на лівому боці. Сон на правому боці може спричинити деяке стиснення НПВ і блокувати кровотік до дитини.

Водночас сон на лівому боці знімає вагу матки з правого боку та оптимізує кровообіг,

– зазначає Сара Тугуд , доктор медичних наук, акушер-гінеколог медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі.

Сон для вагітної такий важливий / Фото unsplash​

Чи можна спати на спині

Тут важливо зазначити термін вагітності. Між 15 і 20 тижнями вагітності матка починає ставати достатньо великою, щоб перешкоджати кровотоку. Сон на спині також може призвести до звуження аорти — головної артерії і блокувати кровопостачання.

Чи варто спати на животі

На ранніх термінах вагітності можна спати на животі. "До 12 тижнів ви можете спати як завгодно", — стверджує Тугуд.

Багато жінок відчувають болючість або підвищену чутливість грудей, тому багатьом незручно спати на животі на початку. Але це просто дискомфорт – нічого не зашкодить,

– зазначає медик.

Під час вагітності можна спати на животі, поки живіт дійсно не почне проявлятися, як правило це відбувається між 16 і 18 тижнями. Після цього спати на животі стає не тільки незручно, але й небезпечно для дитини.

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