Підготовка до вагітності – вкрай важливий процес для будь-якої майбутньої мами. Жінкам потрібно подбати про своє здоров'я та відмовитися від шкідливих звичок, навіть якщо дозування виглядає "безпечним".

Читайте також Стала мамою у 17 років: хто з українських знаменитостей завів дитину у юному віці

Чому відмовитися від алкоголю потрібно задовго до вагітності

Дослідники з медичного центру Erasmus (Роттердам) з'ясували, що навіть якщо мама вживала алкоголь за кілька місяців до вагітності, це може вплинути на форму обличчя дитини. Згодом це може вказувати на основні проблеми розвитку немовляти.

За допомогою штучного інтелекту вчені дослідили 3D-зображення облич дітей у віці 9 і 13 років та порівняли їх з інформацією про вживання алкоголю, яку надавали їхні матері. Якщо мама випивала за тиждень до вагітності склянку алкоголю, то дитина частіше могла мати вкорочений ніс, вивернуте підборіддя або закручені нижні повіки.

Більші дози алкоголю провокували ще більші зміни в обличчі дитини. Дослідження також показали дуже негативний вплив на дитину, якщо мати вживала алкоголь вже під час вагітності.

Вчені пояснюють, що через вживання алкоголю матір'ю в дитини розвиваються нервово-поведінкові проблеми, страждає когнітивний розвиток тощо.

Наше дослідження показує, що жінки, які вагітні або хочуть незабаром завагітніти, повинні припинити вживання алкоголю за кілька місяців до зачаття і повністю під час вагітності, щоб уникнути несприятливих наслідків для здоров’я своїх нащадків,

– наголосили вчені.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.