Собака може стати чудовим членом вашої родини, особливо якщо у вас є діти. Вони вчать відповідальності, пропонуючи у відповідь безмежну, безоглядну любов. Проте нового друга слід обирати з великою обережністю, аби потім не виникало неприємних проблем.
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Чому важливо обирати собаку за породою
Більшість собак не люблять криків або високих звуків, коли їм дивляться в очі або швидких незграбних рухів. Крім того, вони схильні поважати тільки авторитетів і виконувати команди ватажка зграї — як правило, батьків або дорослого члена сім’ї, ігноруючи дітей.
Бордер-коллі
Бордер-коллі – порода собак, які здавна жили у стаді, і їхній пастуший інстинкт досі керує ними. Це чудові собаки, і вони насправді можуть бути чудовими компаньйонами в сім’ї, якщо їх правильно виховувати. Також це одна з найгірших порід для дітей, якщо їх не контролювати та дресирувати. Трапляються випадки, коли ці собаки мали неприємності із дітьми, якщо ті намагалися забрати їхню іграшку чи в інший спосіб посягали на їх комфорт.
Сибірський хаскі
Це ще одна неймовірна порода, але слід бути обережним, якщо дорослі сибірські хаскі знаходяться поруч з немовлятами та маленькими дітьми.
Хаскі можуть скептично ставитися до нових речей, дивних рухів, непередбачуваних звуків і більшості подій, які відбуваються в сім’ї з маленькими дітьми.
Чудова красуня / Фото unsplash
Чихуахуа
Через їх невеликий розмір багато людей вважають, що чихуахуа підходять для сімей з маленькими дітьми, але зовсім навпаки. Ця малеча для захисту використовує абсолютно все – від гавкоту до зубів.
Найкращий друг людини / Фото Twenty20
Багато чихуахуа люблять свій особистий простір, вони одразу дадуть знати, коли почнуть почувати себе незручно. Проблема в тому, що діти погано читають сигнали, в результаті чого собака може стати агресивною.
Пекінес
Пекінеси погано реагують на поштовхи та потягування за хвіст. Вони люблять володіти своєю їжею та іграшками, а особливо господарями. Собака змагатиметься за вашу увагу, і може навіть приревнувати до дитини.