Пікніки та прогулянки природою – це такий чудовий спосіб провести час з дитиною. Проте інколи батьки стикаються з проблемою кліщів. Як захистити своїх дітей, чи можливо це взагалі?

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Яскраві кольори приваблюють кліщів?

Існує думка, що на прогулянки в лісі варто одягати яскравий одяг, адже на таких матеріалах набагато легше і швидше помітити кліщів. Польські лісники провели експеримент, після якого виявили, що краще одягати темний одяг, який не так приваблює кліщів.

Кліщі – павукоподібні комахи, які є переносниками різноманітних захворювань, зокрема хвороби Лайма, яка є особливо небезпечною. Їх діяльність починається в березні і триває до листопада. Вони можуть відчути потенційну жертву навіть на відстані 20 метрів.

Дослідження шведських вчених показало, що світлі кольори, особливо білий, більш привабливі для кліщів. Тож на них їх не тільки легше знайти, а й просто на таких тканинах їх більше. У дослідженні, ініційованому шведськими дослідниками, взяли участь 10 осіб, які чергували світлий і темний одяг у місцях підвищеної кількості кліщів.

Як вберегти дитину від небезпеки / Фото unsplash

З іншого боку, хоч на темному одязі їх може бути менше, але й помітити їх буде складніше. У такому випадку слід скористатися валиком для одягу. Після прогулянку просто проведіть ним по одязі.

Як попередити укуси

Під час прогулянок у лісі уникайте:

– чагарників;

– високої трави;

– папороті;

– стежок, протоптаних дикими тваринами.

Основою також є правильний одяг (ботильйони, довгі шкарпетки та штани), використовуйте стежки, які часто відвідують люди, і обприскування себе спреями, які відлякують цих комах.