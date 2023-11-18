Зазвичай усі батьки мають правильне уявлення про здорове харчування для дитини. Втім, знати і втілювати у життя – це не завжди тотожні процеси.

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Лікарі розповіли про поширені помилки, які спостерігають майже у всіх дітей дошкільного віку.

Замала кількість овочів

Дуже часто дітей хочуть нагодувати ситно, забуваючи про необхідні вітаміни, які потрібно отримати через овочі. Особливо це стосується овочів, які багаті на вітамін С та каротин.

Лікарі наголошують – овочі з дитинства повинні бути обов'язковим елементом раціону, і далеко не в найменших пропорціях.

Занадто багато солодкого

Цукерки, льодяники, батончики, жувальні гумки, солодкі напої – усі діти полюбляють ці смаколики, а дорослі не знаходять у собі сил відмовити маленьким янголятам. Солодке є одним із найбільш згадуваних елементів дитинства, але варто пам'ятати, що надлишок сахарози негативно вплине на засвоєння мінералів, наприклад, цинку та заліза.

Окрім того, велика кількість напоїв може негативно впливати на антропометричні показники, тобто зріст і масу тіла. Також підсолоджені напої можуть провокувати надлишкову масу.

Недостатньо кальцію

Кальцій – це основний будівельний матеріал для кісток та зубів, але не завжди діти споживають його у достатній кількості. Для того, щоб батьки приблизно розуміли норму, варто запам'ятати просту формулу:

250 мілілітрів молока = 1/4 добової потреби в кальції.

Йогурти, кефіри та сир також є хорошими джерелами кальцію, тому потрібно зробити їх обов'язковими у раціоні.

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