Зміна підгузників – це та процедура, з якою батькам доводиться стикатися дуже часто. Перш ніж дитина сяде на горщик, вам доведеться змінити кілька сотень підгузків, тож варто подбати не лише про свій спокій, а й здоров'я та комфорт дитини.

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Чому важливо вибрати правильний підгузок

Новонароджені та діти, які користуються підгузками, мають тенденцію до розвитку шкірного висипу та інфекції. Такі неприємності може спричинити неправильний вибір підгузка. Не можна використовувати занадто тісний підгузок, з шорсткими краями та з матеріалу, що викликає подразнення або протікає. Тому вкрай важливо підібрати максимально зручний підгузник для малюка.

Особливості підгузків

Хороша вбираюча здатність

Підгузок повинен вбирати багато сечі та калу, не протікаючи та не обвисаючи. Підгузок, що протікає, може спричинити контакт шкіри дитини з вологою, що призведе до роздратування та висипань.

Хороший підгузок – запорука доброго гумору у дитини / Фото unsplash

М'якість і повітропроникність

Оскільки шкіра вашої дитини ніжна та чутлива, матеріал підгузок має першочергове значення. Переконайтеся, що підгузок виготовлено з м’якого та дихаючого матеріалу, щоб не обмежувати потік повітря до шкіри вашої дитини.

Ще одна важлива властивість, на яку варто звернути увагу в підгузках – це еластичність. Він має бути достатньо гнучким, щоб зручно сидіти на малюкові, не залишаючи складок і слідів на шкірі.

Бюджет

Пам’ятайте, що в середньому до 6 місяців ви щодня будете міняти приблизно 10 підгузників. Тому одним із важливих факторів є доступна ціна саме для вас. Краще придбати дешевші варіанти і частіше змінювати цей предмет гігієни, ніж щоразу рахувати значні витрати.