Так зовсім не можна: які ознаки свідчать про те, що ви – токсична мати

7 серпня 2024, 16:23
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Джерело:

bestlifeonline

Усі ми хочемо, аби діти отримували лише найкраще та уникали наших помилок. Однак трапляється, що наша турбота переходить межі та стає токсичною.

Як розповіла психіатр і доктор медичних наук Керол Ліберман, токсичне материнство не завжди очевидне, адже інколи виглядає бажанням "зробити як краще". Однак є ознаки, які повинні стати тривожними дзвіночками. 

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  • Критика та порівняння з іншими 

Докори, критика та приниження ніколи не були позитивними інструментами виховання. Якщо ви їх використовуєте – необхідно якомога швидше переглянути свою тактику. 

  • Неприйняття почуттів та вето на власну думку 

Ці характеристики свідчать радше про егоїзм, аніж батьківство. Знищення самооцінки дитини навряд чи обернеться чимось хорошим. 

  • Емоційні маніпуляції та перепади настрою 

Виснаження сучасних батьків інколи підштовхує до невеличких обманів, які дають результат, але є поганим рішенням. Також втома може провокувати перепади настрою, в яких дитина може звинувачувати себе та не розумітиме, що провокує ці зміни.

  • Надмірний контроль 

Контроль повинен бути дозованим та виправданим, і в жодному разі без порушень особистих кордонів. Це приведе дитину до тривожності та страху приймати рішення, тому постійно запитуйте себе, чи ви не переходите межі. 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська