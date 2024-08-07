Так зовсім не можна: які ознаки свідчать про те, що ви – токсична мати
Джерело:bestlifeonline
Усі ми хочемо, аби діти отримували лише найкраще та уникали наших помилок. Однак трапляється, що наша турбота переходить межі та стає токсичною.
Як розповіла психіатр і доктор медичних наук Керол Ліберман, токсичне материнство не завжди очевидне, адже інколи виглядає бажанням "зробити як краще". Однак є ознаки, які повинні стати тривожними дзвіночками.
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- Критика та порівняння з іншими
Докори, критика та приниження ніколи не були позитивними інструментами виховання. Якщо ви їх використовуєте – необхідно якомога швидше переглянути свою тактику.
- Неприйняття почуттів та вето на власну думку
Ці характеристики свідчать радше про егоїзм, аніж батьківство. Знищення самооцінки дитини навряд чи обернеться чимось хорошим.
- Емоційні маніпуляції та перепади настрою
Виснаження сучасних батьків інколи підштовхує до невеличких обманів, які дають результат, але є поганим рішенням. Також втома може провокувати перепади настрою, в яких дитина може звинувачувати себе та не розумітиме, що провокує ці зміни.
- Надмірний контроль
Контроль повинен бути дозованим та виправданим, і в жодному разі без порушень особистих кордонів. Це приведе дитину до тривожності та страху приймати рішення, тому постійно запитуйте себе, чи ви не переходите межі.