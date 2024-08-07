Так зовсім не можна: які ознаки свідчать про те, що ви – токсична мати

Усі ми хочемо, аби діти отримували лише найкраще та уникали наших помилок. Однак трапляється, що наша турбота переходить межі та стає токсичною.

Як розповіла психіатр і доктор медичних наук Керол Ліберман, токсичне материнство не завжди очевидне, адже інколи виглядає бажанням "зробити як краще". Однак є ознаки, які повинні стати тривожними дзвіночками.

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Критика та порівняння з іншими

Докори, критика та приниження ніколи не були позитивними інструментами виховання. Якщо ви їх використовуєте – необхідно якомога швидше переглянути свою тактику.

Неприйняття почуттів та вето на власну думку

Ці характеристики свідчать радше про егоїзм, аніж батьківство. Знищення самооцінки дитини навряд чи обернеться чимось хорошим.

Емоційні маніпуляції та перепади настрою

Виснаження сучасних батьків інколи підштовхує до невеличких обманів, які дають результат, але є поганим рішенням. Також втома може провокувати перепади настрою, в яких дитина може звинувачувати себе та не розумітиме, що провокує ці зміни.

Надмірний контроль

Контроль повинен бути дозованим та виправданим, і в жодному разі без порушень особистих кордонів. Це приведе дитину до тривожності та страху приймати рішення, тому постійно запитуйте себе, чи ви не переходите межі.