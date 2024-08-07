Як розповіла психіатр і доктор медичних наук Керол Ліберман, токсичне материнство не завжди очевидне, адже інколи виглядає бажанням "зробити як краще". Однак є ознаки, які повинні стати тривожними дзвіночками.

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  • Критика та порівняння з іншими

Докори, критика та приниження ніколи не були позитивними інструментами виховання. Якщо ви їх використовуєте – необхідно якомога швидше переглянути свою тактику.

  • Неприйняття почуттів та вето на власну думку

Ці характеристики свідчать радше про егоїзм, аніж батьківство. Знищення самооцінки дитини навряд чи обернеться чимось хорошим.

  • Емоційні маніпуляції та перепади настрою

Виснаження сучасних батьків інколи підштовхує до невеличких обманів, які дають результат, але є поганим рішенням. Також втома може провокувати перепади настрою, в яких дитина може звинувачувати себе та не розумітиме, що провокує ці зміни.

  • Надмірний контроль

Контроль повинен бути дозованим та виправданим, і в жодному разі без порушень особистих кордонів. Це приведе дитину до тривожності та страху приймати рішення, тому постійно запитуйте себе, чи ви не переходите межі.