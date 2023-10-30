Усіх батьків час від часу навідують думки, чи дійсно вони добре виконують свою нову "роботу". Ось є кілька ознак, які заспокоять вас та дадуть зрозуміти, що ви все робите правильно.

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Ви – активні слухачі

Мало просто дати дитині виговоритися – важливо реагувати на її емоції та вміти демонструвати, що її емоції важливі. Такий зв'язок неабияк укріплює зв'язок батьків з дітьми і демонструє, що між вами все гаразд.

Безлад – не найгірше

З маленькими дітьми не завжди є час на прибирання та інші домашні справи. Навіть коли діти підростають, добитися порядку не завжди вдається. Якщо це не виводить вас з рівноваги, тоді все гаразд!

Бути хорошими батьками не так складно, як уявляють / Фото Pixabay

Незалежність – понад усе

Хороші батьки дозволяють дітям бути самостійними, активно досліджувати світ та робити помилки. Якщо ваша дитина впевнена у собі, навіть нехай і не так охайно одягнена – ви все робите правильно.

Ви просите вибачення

Батьки також іноді зриваються або приймають неправильні рішення. Хороші батьки знаходять у собі сили також просити вибачення.

Прохання про пораду або допомогу

Діти потребують не лише опіки, а й наступництва та допомоги. Якщо у випадку проблем або сумнівів дитина намагається в першу чергу розшукати вас – ви точно дуже хороші батьки.