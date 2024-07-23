В ногу з цифровим часом: які онлайн-можливості доступні для вагітних

Попри складні умови воєнного стану, цифрові трансформації в медичній сфері продовжуються. Багато користі для себе тут можуть знайти вагітні жінки.

В Україні було впроваджено низку цифрових сервісів, що дозволяють жінкам самостійно обирати дати декретної відпустки онлайн та отримувати дистанційні медичні послуги. Нові цифрові можливості значно спрощують процеси, які раніше вимагали особистої присутності.

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Як це працює

Міністерство охорони здоров’я спростило процедуру формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність для вагітних та породіль, які перебувають за кордоном. Тепер лікарі можуть формувати їх на основі іноземних медичних документів, засвідчуючи факт вагітності або пологів.

Жінки мають можливість продовжувати працювати після 30-го тижня вагітності та самостійно обирати зручний час для початку допологової відпустки.

Телемедична платформа System Carebits дозволяє дистанційно діагностувати стан плода за допомогою портативних апаратів. Лікар може аналізувати дані через смартфон або вебверсію платформи. Використання штучного інтелекту дозволяє формувати аналітичні звіти з понад 30 параметрів, що допомагає вагітним жінкам контролювати здоров’я дитини без необхідності фізичного відвідування лікаря.

Сервіс "єМалятко" для породіль

Сервіс "єМалятко" дозволяє батькам новонароджених отримати до дев’яти державних послуг за однією заявою. Лікар пологового будинку формує медичний висновок про народження, який підтверджує факт народження дитини. Батьки можуть подати заяву на порталі "Дія", в пологовому будинку, ЦНАП або ДРАЦС для отримання послуг, включаючи реєстрацію дитини та соціальні виплати.

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