Корисні поради для вагітних
Британська блогерка та медсестра Джастін Глен розповіла про свої секрети швидких та безболісних пологів. Вона запевняє, що їй вдалося народити дитину лише за 6 хвилин. На весь процес потрібно було лише 4 поштовхи, а ще вона похизувалася тим, що не мала розривів. Однак перейми тривали 5 годин, і до цього також варто бути готовими.
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Активні пологи починаються з розширення в 4 сантиметри. У мене було 3 сантиметри аж до 17:15, а дитина народилася о 17:21,
– розповіла жінка.
Жінка дала кілька порад, які допомогли їй швидко народити дитину та запам'ятати процес пологів як неймовірну пригоду, а не безкінечний момент.
- Фізична активність
Щодня Джастін проходила мінімум 10 тисяч кроків. Ще двічі на тиждень вона відвідувала спортзал.
Отже, будьте активними, якщо маєте на те здоров’я, бо це дійсно може допомогти з пологами та відновленням після них,
– стверджує вона.
З 32-го тижня вона виконувала вправи з м'ячем, підстрибуючи з боку в бік по 20 хвилин зранку та ввечері.
- Правильний раціон
Жінка радить ретельно ставитися до вибору їжі та не забувати про вітаміни. Що стосується її досвіду, то вона з'їдала по три-чотири ананаси за тиждень.
- Відсутність стресу
На думку Джастін, саме це є ключовим фактором при підготовці до пологів. Вона радить "пливти за течією" та намагатися не реагувати на негативні фактори, що б там не трапилося.
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