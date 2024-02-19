Корисні поради для вагітних

Британська блогерка та медсестра Джастін Глен розповіла про свої секрети швидких та безболісних пологів. Вона запевняє, що їй вдалося народити дитину лише за 6 хвилин. На весь процес потрібно було лише 4 поштовхи, а ще вона похизувалася тим, що не мала розривів. Однак перейми тривали 5 годин, і до цього також варто бути готовими.

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Активні пологи починаються з розширення в 4 сантиметри. У мене було 3 сантиметри аж до 17:15, а дитина народилася о 17:21,

– розповіла жінка.

Жінка дала кілька порад, які допомогли їй швидко народити дитину та запам'ятати процес пологів як неймовірну пригоду, а не безкінечний момент.

Фізична активність

Щодня Джастін проходила мінімум 10 тисяч кроків. Ще двічі на тиждень вона відвідувала спортзал.

Отже, будьте активними, якщо маєте на те здоров’я, бо це дійсно може допомогти з пологами та відновленням після них,

– стверджує вона.

З 32-го тижня вона виконувала вправи з м'ячем, підстрибуючи з боку в бік по 20 хвилин зранку та ввечері.

Правильний раціон

Жінка радить ретельно ставитися до вибору їжі та не забувати про вітаміни. Що стосується її досвіду, то вона з'їдала по три-чотири ананаси за тиждень.

Відсутність стресу

На думку Джастін, саме це є ключовим фактором при підготовці до пологів. Вона радить "пливти за течією" та намагатися не реагувати на негативні фактори, що б там не трапилося.

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