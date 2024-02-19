Існує величезне розмаїття книжок про виховання і розібратися, які з них є дійсно корисними, стає дедалі важче, розповіла Baby 24 інтегральна психологиня Юлія Тукаленко. У цьому випадку краще звернутися до рекомендацій досвідчених фахівців.

Цікаво Ваша пара буде міцною: яку пораду експерт зі стосунків дав батькам, у яких є діти

Фахові психологи благодійного фонду "Голоси дітей" зібрали спеціальну добірку з книг, у яких батьки знайдуть цінні поради та інструменти, аби порозумітися з дітьми будь-якого віку.

"Емоціємір інспектора Дила", Сусанна Ісерн



Навчити дітей розуміти та керувати власними емоції – одне з важливих завдань батьків. Книга Сусанни Ісерн "Емоціємір інспектора Дила" створена для дітей від 4 – 8 років. Вона пропонує у цікавий спосіб виміряти емоцію та розрізнити її поміж інших. На прикладах пригод героїв книга вчить дитину безпечно реагувати на ситуації з повсякденного життя. Книга є інструментом для якісного діалогу між батьками та дитиною.

"Дітям про інтимне. Так і Ні. Почуття", Пауліна Ауд



Не менш важливим є делікатна розповідь дитині про її тіло та його функції. "Дітям про інтимне. Так і Ні. Почуття" – одна з частин книжкової серії авторства Пауліни Ауд. Вона допоможе відкрито розмовляти з дитиною про інтимні речі, враховуючи вікові особливості. Автор підкреслює природність дослідження тіла та відчуттів, що виникають у дітей по мірі дорослішання, а також вчить позитивному ставленню до розвитку власного тіла.

"Важливо, щоб ваші батьки прочитали цю книжку (а ваші діти радітимуть, якщо і ви це зробите)", Філіпа Перрі

Аби підтримати та порозумітися з дітьми, часто потрібно проаналізувати стосунки з власними батьками. Це дозволить вам розібратися з можливими травмами дитинства, які впливають на ваші методи виховання. У цьому допоможе книга Філіпи Перрі "Важливо, щоб ваші батьки прочитали цю книжку (а ваші діти радітимуть, якщо і ви це зробите)".

Авторка пропонує аналіз аспектів батьківства, вправи та завдання, які можуть зміцнити ваші з дитиною стосунки й сприяти появі довіри. Також книга докладно розповідає про феномен суворості у вихованні, дитячу самостійність, управління післяпологовою депресією та батьківським стресом під час вікових криз.

"Спокій. Гра. Розвиток", Дебора Макнамара



Книга "Спокій. Гра. Розвиток" Дебори Макнамари може бути важливою для батьків, які хочуть глибше зрозуміти поведінку маленьких дітей. Авторка пропонує поглянути на потреби, істерики, опір чи капризи через призму глибокого розуміння етапів дорослішання. Книга розповідає про важливість прив’язаності, гри, методів розкриття особистості. А також містить практичні поради, як створити здорове виховне середовище, в якому дитина зростатиме розкутою та натхненною.

"Відважні", Вікторія Назаревич

Під час війни кожна українська дитина потребує ресурсів для відновлення рівноваги, спокою та сил. Аби допомогти у нелегкому процесі психологічної реабілітації, Вікторія Назаревич створила інноваційний проєкт «Відважні». Це посібник інтерактивної арттерапії, призначений для відновлення психічного здоров'я дітей, які постраждали від війни.

Мальовка включає 10 завдань, виконавши які, дитина символічно отримує звання члена таємного клубу "Відважні". Авторка переконує, що в процесі такого «квесту» діти з кожним завданням відкривають в собі супергеройську силу – силу відваги.

"Твоя сила", Світлана Ройз



Для самостійного використання дітям буде цікавим і посібник Світлани Ройз "Твоя сила". Він допоможе підліткам відшукати свій ресурс, відновити внутрішнє сяйво. У смутку, втомі, тривозі, самотності, прикростях, невдачах чи навіть трагедії – коли здається, що навколо "темрява" – саме ця книга, на думку психологині, підтримає рішучість та сміливість подолати труднощі.

Вона може бути корисною для підвищення самоповаги та впевненості дитини, адаптації в новому середовищі. А практичні завдання розвиватимуть філософське мислення та творчий потенціал, знижуючи стрес та напругу.

"Я перемагаю страхи", Олена Ульєва



Казки дають змогу розпізнавати дітям власні емоції та емоції інших, а також вчать хоробрості та впевненості. Книга Олени Ульєвої "Я перемагаю страхи" – збірка казок та життєвих уроків для дітей віком від 3 до 9 років. В кожній історії герої-тваринки стикаються з труднощами чи страхами, які успішно долають завдяки сміливості, завзятості та допомозі друзів. Книга розвиває емоційний інтелект, кмітливість, логічне мислення, уяву та рішучість.

"Малечі про інтимні речі", Юлія Ярмоленко



Ще одна книга, що допоможе батькам відповісти, а можливо й випередити незручні питання від дітей – "Малечі про інтимні речі", авторства Юлії Ярмоленко. Книга пропонує пояснення дітям особливостей їхнього тіла та важливості інтимної гігієни.

На думку авторки, обізнаність з раннього віку у базовій анатомії, та коректній лексиці, сприяє формуванню у дітей кордонів тіла та попереджає насильство. Посібник також може бути корисним для дітей, які наближаються до підліткового віку. Він допоможе подолати сором та зрозуміти природні зміни у своєму тілі.

"Робота з емоціями. Я відчуваю... Що? 100+ технік", Ігор Павлов та Марія Горіна

Для того, аби досягати поставленої мети, дитині важливо навчитися будувати міжособистісні стосунки, розуміти почуття, розв'язувати конфлікти та ефективно працювати в команді. Книга-тренінг Ігоря Павлова та Марії Горіної "Робота з емоціями. Я відчуваю... Що? 100+ технік" саме про це. Вона допоможе дітям розвинути емоційний інтелект та відпрацьовувати отримані знання на практиці.

Книга відповідає на численні запитання: як зрозуміти себе, подолати комплекси та страхи, знайти друзів, вирішувати конфлікти, висловлювати почуття вдячності, симпатії чи прихильності. Книга вчить дітей встановлювати та підтримувати стосунки, розвивати навички спілкування, розуміти почуття інших та відповідно реагувати на них. Вона призначена для батьків, психологів, педагогів та всіх, хто дотичний до виховання дітей.

"Тривога і занепокоєння", Девід Кларк



Управління стресом є головною навичкою у сьогоденні. Книга "Тривога і занепокоєння" Девіда Кларка допоможе батькам краще розуміти, з якими емоційними викликами стикаються їхні підлітки в умовах сучасного нестабільного світу.

Посібник навчить ефективним стратегіям управління тривогою, запропонувавши конкретні техніки та вправи. Автор дає інструменти для того, аби долати негативні стереотипи та стигму, пов'язану з психічним здоров'ям. Книга дасть підлітку розуміння, що тривожні думки – це те, з чим можна ефективно працювати, не допускаючи розладів нервової системи у майбутньому.