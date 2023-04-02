Від злиднів до багатства, від звірів до бобових стебел — саме казки формують наше уявлення про світ у дитинстві.

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Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Хочеш, щоб вони були найрозумнішими, читай їм більше казок, – Альберт Ейнштейн.

Дотримуючись слів відомого науковця, 24 канал у День дитячої книги зібрав найвідоміші казки України та світу.

Попелюшка

Класична казка, яка виникла в Європі і була адаптована в різних формах по всьому світу. У ній розповідається про молоду дівчину, яка зазнає поганого поводження з боку мачухи та зведених сестер, але зрештою знаходить щастя за допомогою хрещеної – феї.

Неймовірні історії / Фото unsplash

Білосніжка

Це ще одна класична європейська казка, яка розповідає про прекрасну принцесу, яка змушена тікати в ліс, рятуючись від своєї злої мачухи. Дівчина зустрічає групу із семи гномів, а в кінці її рятує красивий принц.

Красуня і Чудовисько

Французька казка, яка також стала популярною у всьому світі. У ній розповідається про дівчину, яку ув’язнив звір, але зрештою вона закохується в нього та руйнує прокляття, яке перетворило його на чудовисько.

Аладдін

Головний герой однієї з історій казок тисяча й однієї ночі. Це історія про бідного хлопчика, який знаходить чарівну лампу з джином, який виконує йому три бажання. Він їх використовує, щоб завоювати серце принцеси і перемогти злого чаклуна.

Троє поросят

Популярна англійська казка про трьох поросят, які будують будиночки з соломи, палиць і цегли, щоб захиститися від голодного вовка. Історія вчить цінності важкої праці та планування наперед.

Гензель і Гретель

Німецька казка, яка розповідає про брата та сестру, які заблукали в лісі та натрапили на пряниковий будиночок, який належить відьмі. Діти повинні перехитрити злу чаклунку, щоб втекти та знайти дорогу додому.

Піноккіо

Італійська казка про дерев'яну ляльку, яка прагне стати справжнім хлопчиком. Історія розповідає про його пригоди та уроки, які він засвоює на цьому шляху.

Це лише кілька прикладів найвідоміших дитячих історій з усього світу. Що ж до українських казок, то їх також є незліченна кількість. Їх зміст переходить з покоління до покоління, навіть без книг.

Ріпка

Популярна українська казка, у якій розповідається про старенького дідуся, який посадив овоч, що виріс занадто великим і самому старенькому було не впоратися зі збором врожаю, і тоді він покликав на допомогу свою родину. Ця казка про любов до праці та чуйність.

Чарівний світ дитячої книги / Фото unsplash

Кривенька качечка

Через погані вчинки діда й баби, в яких жила молода дівчина, їй довелося їх покинути й назавжди стати качечкою. Це розповідь про чарівне перетворення птаха на вродливу і працьовиту дівчину.

Фарбований лис

Казка Івана Франка. У творі автор висміює ошуканця Лиса Микиту, який обманув всіх звірів, а також засуджує самих звірів, які легко повірили пройдисвіту.

Лисичка і журавель

Лисичка, запросивши Журавля на гостини, подала йому їжу на тарілці, з якої він не міг їсти. Ця історія вчить, що треба з іншими чинити так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе.