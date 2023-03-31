Мовлення – це навик, у якому дитині неодмінно потрібна допомога дорослих. Чим більше ви займаєтеся з дитиною, тим вищі шанси, що незабаром вона заговорить.

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Як завжди у випадку з дітьми, усі заняття варто проводити лише в ігровій формі. Є кілька ігор, які легко та ненав'язливо спонукатимуть вашу дитину говорити та пов'язувати певні слова з предметами, які її оточують.

"Проведи ведмедика"

Батьки беруть у руки ведмедика чи іншу іграшку та кажуть дитині: "Я дуже хочу познайомитися з будинком, в якому ти мешкаєш". Просимо дитину показати усе найцікавіше та розповісти про ці місця або речі.

У процесі гри батьки від імені іграшки можуть просити пояснити, як називається певний предмет та для чого він потрібен. Аби в дитини будувалися асоціації, можна це робити за зонами: кухня, ванна, дитяча тощо.

Ігри – найкраща форма навчання / Фото Pexels

"Телефон"

Як телефон можна використовувати будь-який предмет. Батьки ініціюють розмову з дитиною, ставлячи їй прості запитання про речі, які її оточують, що вона робить, які іграшки зараз поруч із нею тощо. Дитина також може ставити запитання, це допоможе їй краще запам'ятовувати та тренуватиме навик діалогу.

"Магазин"

Хто з нас не грав у цю гру? Облаштовуємо "магазин" з речима та іграшками, продавцем може бути хтось з батьків, або якась іграшка. Бажану покупку дитині потрібно описати: сказати назву, колір, розмір, форму, призначення.

"Давай поговоримо"

Дорослий починає гру словами "Давай поговоримо", і каже, що хотів би стати чарівником, а дитина має пояснити, чому. Дорослий допомагає дитині знайти відповідь за допомогою навідних питань.

Потім ролі змінюються: дитина щось загадує, а дорослий намагається відгадати. Важливий момент: у цій грі потрібно спілкуватися з дитиною на рівних та уникати настанов, а також не давати відповідей замість неї. Багато дорослих припускаються цієї помилки. Відповідаючи замість дитини, ви руйнуєте гру та бажання малюка шукати відповіді.