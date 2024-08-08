Ваша дитина виросте щасливою: які 5 фраз для цього потрібні

Виховання має визначальний вплив на те, якими зростають наші діти. Щастя – головний критерій для всіх, а наблизитися до нього допоможуть прості речі.

Фахівці сходяться на тому, що батькам потрібно тримати у фокусі те, що саме вони говорять дітям, інформує Baby 24. Саме слова батьків формують їхню самооцінку, а вона є визначальною для подальших успіхів у житті.

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Є кілька базових фраз, які виглядають банальними, але відіграють вагому роль при формуванні особистості дитини.

"Не бійся робити помилки"

Ми завжди вчимося на помилках, і сміливість робити їх відкриває нові горизонти. Підтримуйте бажання дитини отримувати новий досвід, навіть якщо він супроводжується невдачами.

"Ти не маєш усім подобатися"

Ці слова допоможуть дитині вірити в себе та не залежати від думки оточення. А це мистецтво варто опанувати, чи не так?

"Ми завжди тобі допоможемо"

Батьки – це опора, яка додає впевненості. Це правило повинно працювати завжди.

"Ми тебе любимо"

Кажіть це кожного разу, як випадає нагода. Скільки б ви це не промовляли – забагато не буде ніколи.

"Ми в тебе віримо"

Ці слова змусять дитину почуватися значущою та самостійною. А коли в тебе вірять батьки – можна підкорювати будь-які вершини.

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