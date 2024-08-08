Специалисты сходятся на том, что родителям нужно держать в фокусе то, что именно они говорят детям, информирует Baby 24. Именно слова родителей формируют их самооценку, а она является определяющей для дальнейших успехов в жизни.

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Есть несколько базовых фраз, которые выглядят банальными, но играют важную роль при формировании личности ребенка.

  • "Не бойся делать ошибки"

Мы всегда учимся на ошибках, и смелость делать их открывает новые горизонты. Поддерживайте желание ребенка получать новый опыт, даже если он сопровождается неудачами.

  • "Ты не должен всем нравиться"

Эти слова помогут ребенку верить в себя и не зависеть от мнения окружающих. А этим искусством стоит овладеть, не так ли?

  • "Мы всегда тебе поможем"

Родители – это опора, которая придает уверенности. Это правило должно работать всегда.

  • "Мы тебя любим"

Говорите это каждый раз, как выпадает возможность. Сколько бы вы это не проговаривали – много не будет никогда.

  • "Мы в тебя верим"

Эти слова заставят ребенка чувствовать себя значимым и самостоятельным. А когда в тебя верят родители – можно покорять любые вершины.

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