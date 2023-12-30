Коли повітря наповнене ароматом гарячого какао та мандаринок, неможливо уявити свята без тепла сімейного вогнища та улюблених фільмів. 24 Канал підготував для вас кілька стрічок про ці особливі свята.

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Сам вдома

Класичний комедійний фільм розповідає історію хлопчика, який випадково залишається сам вдома на Різдво, і йому доводиться стати господарем власного будинку. Гумор, теплі моменти і незабутні пригоди – ідеальний фільм для сімейного перегляду.

Полярний експрес

Захоплюючий анімаційний фільм, який розповідає про захопливу подорож хлопчика на Полярне коло на Різдвяний вечір. Фільм не лише вражає своєю красою, але і нагадує про важливість віри та доброти.

Вартові легенд

У цьому комедійному фільмі Тіма Аллена головний герой несподівано стає Санта-Клаусом і відправляється в захоплюючі пригоди разом із своїм сином. Фільм теплий, з гумором та ідеально підходить для перегляду в колі родини.

Грінч: викрадене Різдво

Класична історія про Грінча, який вирішує викрасти Різдво, отримала втілення у цьому комедійному фільмі. Джим Керрі виконав головну роль просто неперевершено, і фільм гармонійно вписується в атмосферу святкового настрою.