Дивне ім'я заради інтернету

Сьогодні неможливо уявити своє життя без інтернету. Абонплата займає певну частину бюджету кожної сім'ї, однак трапляються випадки, коли батьки у дуже дивний спосіб вирішують зекономити на цьому пункті обов'язкових витрат.

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Один з таких випадків трапився у Швейцарії. Місцевий інтернет-провайдер Twifi пообіцяв безплатний Wi-Fi на 18 років, навіть якщо компанія збанкрутує, якщо молоді батьки назвуть дитину на честь компанії. Провайдер навіть дав варіанти імен – Твіфіус для хлопчика та Твіфія для дівчинки.

Безплатний інтернет змусив батьків піти на неочікуваний крок / Фото Pixabay

І ось в одному з пологових будинків знайшлися батьки, які наважилися на такий крок заради безплатного інтернету до повноліття дитини. Дівчинку назвали Твіфією, однак це ім'я стало аже третім для неї.

Батьки зазначили, що їм "трішки соромно" за свій вчинок, але вони запевнили, що донька отримає користь від їхнього рішення. Усі гроші, які вони повинні були б сплатити впродовж 18 років за інтернет, вони відкладуть на банківський рахунок дитини.

Пара вирішила залишитися анонімною, аби уникнути звинувачень від свого оточення та людей у мережі. Власник Twifi Філіп Фотш запевнив, що сім'я отримає обіцяний інтернет, а також нагадав, що пропозиція доступна і для інших молодих пар.