Ранкова нудота, бажання з'їсти щось "оригінальне", різкі перепади настрою – доволі часто симптоми вагітності для багатьох жінок є схожими. Та є випадки, коли про вагітність організм повідомляє у вкрай особливий спосіб.

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Поганий зір

Одна з жінок розповіла, що придбала окуляри за новим рецептом, але якість зору від цього не покращилася. Вона була впевнена, що помилка у рецепті, тому записалася на прийом до лікаря ще раз.

Поки вона очікувала, то проявилися нудота та втома. Візит до лікаря показав – з рецептом було все гаразд, окрім того, що в ньому не була врахована вагітність, через яку він погіршився.

Таке явище спричиняє той факт, що вагітний організм починає накопичувати більше води, в тому числі і в очних яблуках. Через це багато жінок починають страждати на короткозорість.

Зміна голосу

Через накопичення рідини в організмі трансформацій може зазнавати і голос. Голосові зв'язки стають набряклими, що впливає на тональність. Особливо часто це помічали у співачок, які записували пісні під час вагітності.

Зміна волосся

Під час вагітності волосся жінок може ставати густішим і ряснішим, адже перестає випадати через зростання рівня гормонів. Також волосся може змінювати властивості – ставати прямим або кучерявим.

Гормони впливають на волосяні цибулини, внаслідок чого волосся зазнає трансформацій. До речі, до свого попереднього стану після пологів воно повертається не завжди.

Бонус: фантомні відчуття після вагітності

Навіть після того, як жінка народила, вона може відчувати "удари" ногами дитини. Причина може ховатися у розтягненні нервових рецепторів у черевній порожнині та в матці.

Цікаво, що це явище може тривати декілька років, і допомогти його позбутися може тільки час.