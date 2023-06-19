Кожна жінка вигадує цікавий спосіб, аби повідомити свого чоловіка про вагітність. Особливо, коли це стосується другої дитини.

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Якщо через виснаження чи втому ваша фантазія перестала бути кращим другом, то скористайтеся цікавими підказками користувачів соцмереж.

Тест на вагітність як подарунок від дитини

Коли дитина підходить до тата та дарує йому гарний згорток – найменше, що чоловік може чекати, це тесту на вагітність. Не забудьте зняти цей момент на камеру – зі здивованого виразу обличчя чоловіка ви будете сміятися ще дуже довго.

Футболка "старший брат/сестра"

Дуже часто чоловіків звинувачують у тому, що вони неуважні до одягу, навіть якщо це стосується дітей. Що ж, придбайте дитині футболку з особливим принтом то подивіться, через скільки часу здивований тато прийде до вас за поясненнями.

Столик на чотирьох

Коли сядете обідати на вихідних, не забудьте поставити ще один набір посуду. Коли тато запитає, хто ще прийде, нехай дитина скаже, що братик або сестричка. Також на четверту тарілку можна покласти серветку із написом "Вітаємо!".

Спільні покупки

Коли наступного разу вирушите у магазин, нехай ваша дитина почне складати у кошик підгузки, соски та інші товари для немовлят. Коли тато запитає, для чого це все купувати, нехай малеча розкриє таємницю.