Віншування – це віршовані привітання, які є частиною різдвяного вертепу. Вони передавались з покоління в покоління. Нижче зібрана добірка, яку легко може запамятати дитина.

До теми Бабуся з дідусем точно зрадіють: список колядок, які буде легко вчити дитині

Віншівки промовляють після колядок, ввечері 25 грудня.

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

***

Я маленький пастушок,

Маю куций кожушок,

Я прийшов до Вас до хати

Маленького Ісусика привітати!!

Христос ся Рождає!

***

Нехай різдвяна зірниця

Освітить радістю лиця,

Нехай вкаже шлях до любові,

Щоб ви були веселі та здорові!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

***

Хай кутя Вам буде з медом й маком,

Веселою хай буде Коляда!

І свят, і буднів Вам – в добрі зі смаком,

Нехай розквітне сила молода!

***

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах Ангелик ходить.

Із Різдвом вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

***

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!