Віншування – це віршовані привітання, які є частиною різдвяного вертепу. Вони передавались з покоління в покоління. Нижче зібрана добірка, яку легко може запамятати дитина.
До теми Бабуся з дідусем точно зрадіють: список колядок, які буде легко вчити дитині
Віншівки промовляють після колядок, ввечері 25 грудня.
Нехай вам засяють різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
***
Я маленький пастушок,
Маю куций кожушок,
Я прийшов до Вас до хати
Маленького Ісусика привітати!!
Христос ся Рождає!
***
Нехай різдвяна зірниця
Освітить радістю лиця,
Нехай вкаже шлях до любові,
Щоб ви були веселі та здорові!
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Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми рученятами весь світ обіймає.
І вашу хатину, і вашу родину,
І всю Україну – Христос ся рождає!
***
Хай кутя Вам буде з медом й маком,
Веселою хай буде Коляда!
І свят, і буднів Вам – в добрі зі смаком,
Нехай розквітне сила молода!
***
Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює Вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!
Вже різдвяна ніч надходить.
По хатах Ангелик ходить.
Із Різдвом вас всіх вітає
Щастя й радості бажає!
Христос ся рождає!
***
Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює Вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!