Різдво приносить у наші серця радість та очікування миру та перемоги. Веселі дітлахи, які бігають по домівках, несуть у своїх голосах найцінніший скарб – відчуття свята. Є колядки, які без труднощів зможе вивчити кожна дитина.
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Що важливо знати дитині
Колядка – це традиційна різдвяна пісня, яка зазвичай виконується під час святкування Різдва Христового. Це дуже важлива частина народної культури, що несе в собі багатий сакральний та історичний зміст.
Колядки можуть бути різної тематики, від різдвяних до веселих пісень. Це не тільки музичні твори, але й живий обряд, який зберігається в культурі поколінь і передає патріотизм та єдність українського народу.
У старовину юнаки ходили колядувати зі "звіздою" та дзвоником. "Звізду" робили з дерев'яної обичайки та тоненьких дощечок – шалівок. Декорували її кольоровим папером та стрічками, а всередині – образок "Народження Христа" і свічка. Дівчата натомість колядувати ходили із ліхтарем, що мав вигляд місяця або зірки.
Які колядки буде легко вивчити дітям
Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!
Я Тебе му колисати,
Пісоньками присипляти:
Люлі, серденько, люлі.
Спи, Лелійко, спи, головку склони.
Ту на рученьки Марії,
Бач Вона Тебе леліє:
Люлі, серденько, люлі.
Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!
Йосифа, що лиш не видати,
Несе хлібця Тобі дати:
Люлі, серденько, люлі!
Спи Терпінє, спи, очка зажмури!
Не питай, що колись буде,
Що зготовлять хрест Ти люди...
Люлі серденько, люлі.
Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!
Слава Богу в вишних буди,
Мир на земли, благо людем!
Люлі серденько, люлі.
Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,
Най при Ньому спочиваю
Ту на земли і там в раю
Люлі, серденько, люлі!
****
На небі зірка ясна засяла
І любим світлом сіяє;
Хвиля спасення нам завитала,
Бог в Вифлеємі рождаєсь.
Щоб землю з небом в одно злучити,
Христос родився: Славіте!
В біднім вертепі, в яслах на сіні
Спочив Владика, Цар світа,
Отож до Него спішім всі нині,
Нашого жде Він привіта.
Спішім любови, тхом Го огріти,
Христос родився: Славіте!
Благослови нас, Дитятко Боже,
Дари нас нині любов’ю,
Най ціла сила пекла не зможе
Нас розділити з Тобою.
Благослови нас, ми Твої діти,
Христос родився: Славіте!
****
Срібно-білий сніг
Вистеле поріг.
Кличе у світи
Серпантин доріг.
За вікнами імла
І в пошуках тепла
По вулиці засніженій
Іде-бреде зима.
Приспів:
Цілий день дзень-дзелень
Дзвоники дзвенять.
Ялинкові ліхтарі
Казково мерехтять. Хей!
Цілий день дзень-дзелень
Ділі-дон-дін-дін.
Зірка сяє і лунає
Цей різдвяний дзвін.
Миколай іде.
Хор янголів веде.
Вітер-сніговій
У димар гуде.
Ми зичимо усім
Дорослим і малим
У цю чарівну світлу ніч
Знайти свій теплий дім.
Приспів.
Подарунків міх:
Ласощі та сміх.
Щастя і добра
Вистачить на всіх.
Дивися, на вікні
Дерева крижані –
Це Новий Рік летить до нас
На білому коні.
Приспів.
****
Бог ся рождає, хто ж Го може знати!
Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!
Приспів:
Тут Ангели чудяться,
Рожденного бояться,
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться.
Пастиріє клячуть,
В плоти Бога бачуть,
Тут же, тут же,
Тут же, тут же, тут!
Марія Му Мати прекрасно співає,
І хор Ангельський їй допомагає!*
Йосиф старенький колише Дитятко:
– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!
Три славні царі к вертепу приходять,**
Ладан і смирну, золото приносять.***
А пастиріє к Ньому прибігають,
І яко Царя своєго вітають.
І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,
Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.
Примітки:
Приспів повторюється після кожного куплету.