Різдво приносить у наші серця радість та очікування миру та перемоги. Веселі дітлахи, які бігають по домівках, несуть у своїх голосах найцінніший скарб – відчуття свята. Є колядки, які без труднощів зможе вивчити кожна дитина.

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Що важливо знати дитині

Колядка – це традиційна різдвяна пісня, яка зазвичай виконується під час святкування Різдва Христового. Це дуже важлива частина народної культури, що несе в собі багатий сакральний та історичний зміст.

Колядки можуть бути різної тематики, від різдвяних до веселих пісень. Це не тільки музичні твори, але й живий обряд, який зберігається в культурі поколінь і передає патріотизм та єдність українського народу.

У старовину юнаки ходили колядувати зі "звіздою" та дзвоником. "Звізду" робили з дерев'яної обичайки та тоненьких дощечок – шалівок. Декорували її кольоровим папером та стрічками, а всередині – образок "Народження Христа" і свічка. Дівчата натомість колядувати ходили із ліхтарем, що мав вигляд місяця або зірки.

Які колядки буде легко вивчити дітям

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісоньками присипляти:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Лелійко, спи, головку склони.

Ту на рученьки Марії,

Бач Вона Тебе леліє:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!

Йосифа, що лиш не видати,

Несе хлібця Тобі дати:

Люлі, серденько, люлі!

Спи Терпінє, спи, очка зажмури!

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять хрест Ти люди...

Люлі серденько, люлі.

Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!

Слава Богу в вишних буди,

Мир на земли, благо людем!

Люлі серденько, люлі.

Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,

Най при Ньому спочиваю

Ту на земли і там в раю

Люлі, серденько, люлі!

****

На небі зірка ясна засяла

І любим світлом сіяє;

Хвиля спасення нам завитала,

Бог в Вифлеємі рождаєсь.

Щоб землю з небом в одно злучити,

Христос родився: Славіте!

В біднім вертепі, в яслах на сіні

Спочив Владика, Цар світа,

Отож до Него спішім всі нині,

Нашого жде Він привіта.

Спішім любови, тхом Го огріти,

Христос родився: Славіте!

Благослови нас, Дитятко Боже,

Дари нас нині любов’ю,

Най ціла сила пекла не зможе

Нас розділити з Тобою.

Благослови нас, ми Твої діти,

Христос родився: Славіте!

****

Срібно-білий сніг

Вистеле поріг.

Кличе у світи

Серпантин доріг.

За вікнами імла

І в пошуках тепла

По вулиці засніженій

Іде-бреде зима.

Приспів:

Цілий день дзень-дзелень

Дзвоники дзвенять.

Ялинкові ліхтарі

Казково мерехтять. Хей!

Цілий день дзень-дзелень

Ділі-дон-дін-дін.

Зірка сяє і лунає

Цей різдвяний дзвін.

Миколай іде.

Хор янголів веде.

Вітер-сніговій

У димар гуде.

Ми зичимо усім

Дорослим і малим

У цю чарівну світлу ніч

Знайти свій теплий дім.

Приспів.

Подарунків міх:

Ласощі та сміх.

Щастя і добра

Вистачить на всіх.

Дивися, на вікні

Дерева крижані –

Це Новий Рік летить до нас

На білому коні.

Приспів.

****

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!

Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!*

Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!

Три славні царі к вертепу приходять,**

Ладан і смирну, золото приносять.***

А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.

І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

Примітки:

Приспів повторюється після кожного куплету.