Оладки – це страва, яку ми усі пам'ятаємо з дитинства, і не має значення, скільки нам років. У кожного є свій улюблений рецепт, але коли є можливість спробувати щось нове – не варто одразу ж відмовлятися. Можливо, ви відкриєте смаки, які захочете відтворити знову і знову.

Цікаво Ваша дитина проситиме зробити ще – готуємо смачний десерт з чіа

Рецепт сирних оладок

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Деко застеляємо папером та змащуємо маслом.
  2. Яблуко чистимо та грубо натираємо.
  3. Змішуємо усі інгредієнти до однорідності.
  4. Викладаємо ложкою млинці на деко.
  5. Випікаємо 30 хвилин.

Смачного!