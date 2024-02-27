Оладки – це страва, яку ми усі пам'ятаємо з дитинства, і не має значення, скільки нам років. У кожного є свій улюблений рецепт, але коли є можливість спробувати щось нове – не варто одразу ж відмовлятися. Можливо, ви відкриєте смаки, які захочете відтворити знову і знову.

Цікаво Ваша дитина проситиме зробити ще – готуємо смачний десерт з чіа

Рецепт сирних оладок

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – коров'ячий сир – 250 грамів;

– яйце – 1;

– борошно – 40 грамів;

– сироп агави – 15 грамів;

– яблуко – 85 грамів;

– трішки розпушувача та кориці по 1/3 чайної ложки.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Деко застеляємо папером та змащуємо маслом. Яблуко чистимо та грубо натираємо. Змішуємо усі інгредієнти до однорідності. Викладаємо ложкою млинці на деко. Випікаємо 30 хвилин.

Смачного!