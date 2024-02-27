Оладки – це страва, яку ми усі пам'ятаємо з дитинства, і не має значення, скільки нам років. У кожного є свій улюблений рецепт, але коли є можливість спробувати щось нове – не варто одразу ж відмовлятися. Можливо, ви відкриєте смаки, які захочете відтворити знову і знову.
Цікаво Ваша дитина проситиме зробити ще – готуємо смачний десерт з чіа
Рецепт сирних оладок
Час: 40 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів. Деко застеляємо папером та змащуємо маслом.
- Яблуко чистимо та грубо натираємо.
- Змішуємо усі інгредієнти до однорідності.
- Викладаємо ложкою млинці на деко.
- Випікаємо 30 хвилин.
Смачного!