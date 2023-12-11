Дітей важливо привчати до домашньої рутини, проте потрібно це робити з розуму у формі гри. Випікання печива може стати початком чудового сімейного дозвілля.

До теми Що приготувати на сніданок дитині: легкий рецепт яєчних котлет

Рецепт печива

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Така смакота / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 повна склянка пшеничного борошна;

– дрібка солі;

– 1/3 чайної ложки соди або розпушувача;

– 150 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки ванільного цукру або 2 чайні ложки ванільного екстракту;

– 300 грамів шоколаду (по 100 грамів білого, молочного і чорного).

Приготування:

Розігрійте духовку до 160 градусів. Підготуйте велике деко (або краще 2, якщо воно є), застеліть його папером для випічки. Просійте борошно в миску, додайте сіль, соду і ваніль і перемішайте. В іншій мисці збийте масло з цукром приблизно 5 хвилин. Додайте яйце і збивайте ще 5 хвилин. Додайте сухі інгредієнти та перемішайте, додайте подрібнений шоколад (кожну плитку розріжте на 4 частини) і перемішайте рукою або ложкою. Візьміть приблизно 2 столові ложки маси, сформуйте кульки розміром з невелику кульку морозива та викладіть їх на деко. Печиво має бути у кількох сантиметрах одне від одного. На одне деко вміщується приблизно 9 кульок, а загальна кількість тіста складе близько 18 штук. Приплюсніть пальцями верх кожної кульки. Поставте перше деко в духовку на 14 – 15 хвилин, поки краї печива не підрум'яняться. Вийміть печиво з духовки, коли воно ще м’яке. Вони повинні бути хрусткими зовні і ніжними всередині. Час пекти другу порцію печива.

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