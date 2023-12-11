Дітей важливо привчати до домашньої рутини, проте потрібно це робити з розуму у формі гри. Випікання печива може стати початком чудового сімейного дозвілля.

До теми Що приготувати на сніданок дитині: легкий рецепт яєчних котлет

Рецепт печива

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Така смакота / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 160 градусів.
  2. Підготуйте велике деко (або краще 2, якщо воно є), застеліть його папером для випічки.
  3. Просійте борошно в миску, додайте сіль, соду і ваніль і перемішайте.
  4. В іншій мисці збийте масло з цукром приблизно 5 хвилин.
  5. Додайте яйце і збивайте ще 5 хвилин.
  6. Додайте сухі інгредієнти та перемішайте, додайте подрібнений шоколад (кожну плитку розріжте на 4 частини) і перемішайте рукою або ложкою.
  7. Візьміть приблизно 2 столові ложки маси, сформуйте кульки розміром з невелику кульку морозива та викладіть їх на деко. Печиво має бути у кількох сантиметрах одне від одного.
  8. На одне деко вміщується приблизно 9 кульок, а загальна кількість тіста складе близько 18 штук.
  9. Приплюсніть пальцями верх кожної кульки.
  10. Поставте перше деко в духовку на 14 – 15 хвилин, поки краї печива не підрум'яняться.
  11. Вийміть печиво з духовки, коли воно ще м’яке.
  12. Вони повинні бути хрусткими зовні і ніжними всередині.
  13. Час пекти другу порцію печива.

Порада

  • 100 грамів шоколаду можна замінити подрібненими волоськими горіхами.