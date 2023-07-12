Картопля і морква є одними з перших овочів, які варто включити в раціон дітей. Важливо, щоб обрана курятина не мала кісток. Якщо ви тільки починаєте вводити прикорм, важливо, щоб всі інгредієнти були м’якими.
До теми Чи потрібно хвилюватися: чому дитина відмовляється їсти прикорм
Рецепт пюре з курки для прикорму
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Ця страва точно сподобається вашій дитині / Фото recetin
Приготування:
- Очищену картоплю і моркву добре промийте. Овочі і куряче філе наріжте кубиками.
- У невелику каструлю налийте воду з овочами та м’ясом.
- Варіть на середньому вогні приблизно 20 хвилин.
- Після закінчення часу перевірте, щоб овочі були м'якими, а курка зварилася.
- Подрібніть все разом до отримання кремової текстури.
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