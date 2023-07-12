Картопля і морква є одними з перших овочів, які варто включити в раціон дітей. Важливо, щоб обрана курятина не мала кісток. Якщо ви тільки починаєте вводити прикорм, важливо, щоб всі інгредієнти були м’якими.

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Рецепт пюре з курки для прикорму

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Ця страва точно сподобається вашій дитині / Фото recetin

Інгредієнти:

– 50 грамів моркви;

– 50 грамів картоплі;

– 40 грамів курячого філе;

– 250 грамів води;

– 1 столова ложка оливкової олії.

Приготування:

Очищену картоплю і моркву добре промийте. Овочі і куряче філе наріжте кубиками.

У невелику каструлю налийте воду з овочами та м’ясом.

Варіть на середньому вогні приблизно 20 хвилин.

Після закінчення часу перевірте, щоб овочі були м'якими, а курка зварилася.

Подрібніть все разом до отримання кремової текстури.

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